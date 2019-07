Nielsen le contestó a Pichetto: "Bajé el perfil pero sigo trabajando normalmente"

La entrevista que el economista Guillermo Nielsen le concedió al CEO de PERFIL Network, Jorge Fontevecchia, y que se transmitió por NET TV dos semanas atrás sigue generando polémica. En la nota, uno de los principales asesores económicos de Alberto Fernández dejó una fuerte crítica contra el candidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof. Ahora, el postulante a vice del oficialismo, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que el candidato a presidente del Frente de Todos "tuvo que echar a Nielsen por defender a Kicillof".

El senador nacional mantuvo una entrevista con el portal Cenital, donde afirmó que el economista ya no es fuente de consulta del precandidato presidencial. "Si Kicillof es candidato a gobernador no debería estar hablando de los lineamientos de la economía nacional. No le corresponde hablar de esos temas porque generan estas contradicciones. Alberto Fernández tuvo que echar a su principal asesor económico, Guillermo Nielsen, por defender a Kicillof y por, supuestamente, una presión muy fuerte de La Cámpora", comentó Pichetto.

Para el referente económico de Alberto Fernández, "Kicillof es un ignorante"

Asimismo, al explicar que Cristina Kirchner será quien gobierne por el poder de votos que tiene, volvió a dar el mismo ejemplo para graficar la toma de decisiones en el Frente de Todos: "Cuando Nielsen dijo que había ignorancia en el análisis sobre la intervención en el mercado de capitales por parte de Kicillof, Alberto Fernández jugó con Kicillof y lo tiró del tren a Guillermo Nielsen".

Ante estas polémicas declaraciones sobre la interna en la oposición, Nielsen habló con PERFIL y desmintió haber sido echado por Fernández. "Escuché lo que dijo Pichetto y no estoy de acuerdo. Sigo trabajando normalmente. Bajé un poco el perfil, cosa que no me cuesta mucho", aseguró a este medio.

Cuando al economista se lo consultó sobre si bajar el perfil fue por un pedido de Alberto, señaló: "Tengo suficiente experiencia en estas cosas como para no necesitar que me digan que hacer".

"Lo mandaron a callar a Nielsen que es una hombre más pro-mercado, que fue razonable en el reportaje que dio a PERFIL, Fernández lo expulsó de la cancha dijo 'este hombre no es mi economista'. La Cámpora lo apretó", había dicho Pichetto días atrás en diálogo con Radio Mitre.

Miguel Ángel Pichetto: "Lo mandaron a callar a Guillermo Nielsen por el reportaje a PERFIL"

La polémica inició en el reportaje que Fontevecchia le realizó a Nielsen. Cuando el CEO de Perfil Network le preguntó "¿Vos decís que Axel Kicillof fue ignorante?", el economista respondió: "Veo que toqué tu vena básica de periodista que busca un título. La respuesta es sí. No lo discuto desde algo personal. Yo debato sobre políticas, acciones de gobierno".

En esa misma línea, Nielsen definió al exministro de Economía y candidato a gobernador como un "marxista disfrazado de keynesiano".

ED / AS