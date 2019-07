Miguel Ángel Pichetto: "Lo mandaron a callar a Guillermo Nielsen por el reportaje a PERFIL"

El precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto se refirió a las declaraciones del economista Guillermo Nielsen, en una entrevista con PERFIL, donde definió a Axel Kicillof como un "marxista disfrazado de keynesiano". Según denunció el senador peronista, "La Cámpora apretó" a Alberto Fernández para que se despegara del economista, a quien se lo reconocía como un hombre de referencia del candidato del Frente de Todos.

"Lo mandaron a callar a Nielsen que es una hombre más pro-mercado, que fue razonable en el reportaje que dio a PERFIL, Fernández lo expulsó de la cancha dijo 'este hombre no es mi economista'. La Cámpora lo apretó", explicó Pichetto en diálogo con Radio Mitre.

Además, Pichetto describió el modelo económico que implementará el kirchnerismo en caso de ganar las elecciones: "El modelo va a ser intervencionista estatal, un modelo cerrado, riesgo con de default. En algún momento van a hacer la Patria de la Fragata, van a hacer alguna marcha sobre la plaza, van a hacer algún discurso emotivo y vamos a ir a parar al default. Ese es el modelo de la económico con el modelo kirchnerista. Yo los conozco, sé cómo es, sé lo que piensan. Es una lógica de corto plazo".

El compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri se metió en la interna de la CGT por el apoyo a Alberto Fernández, al asegurar que el secretario general Héctor Daer "no expresa la totalidad el movimiento obrero" y aclaró que en la foto que se difundió ayer "no estaba toda la cúpula era una foto blanco y negro, pero los grandes gremios no estaban allí. Había algunos allí. La CGT dijo claramente que no apoya a ningún candidato, eso me hace acordar a la boleta corta de algunas provincias".

Sobre la situación económica actual, Pichetto aseguró que "empezó a estabilizarse" y que por eso "hay que persistir en este camino, tratar de mejorar la situación, es una camino de un capitalismo inteligente. Hay que darle defensa al interés nacional". Además, dijo que "no tendría problema" de tener un debate con su contrincante Cristina Kirchner y recordó que en la última etapa del peronismo no estaba "cómodo" porque había "poco nivel de discusión".

DR/FeL