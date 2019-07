La CGT se reúne para definir si apoya a Alberto Fernández o se mantiene neutral

por Diamela Rodríguez

Los representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) tienen planeado reunirse con los principales precandidatos a presidente para conocer los planes y presentar sus reclamos de cara a las próximas elecciones. ¿A quién apoyará la CGT? Si bien circuló la idea una posición "neutral" de la institución que promulga un sector, el secretario general Héctor Daer salió a desmentirlo y ratificó su apoyo a Alberto Fernández. En la tarde de este lunes 15 de julio se verán las caras en la central gremial para definir una postura.

Jorge Sola, secretario gremial del Sindicato de Seguro, explicó a PERFIL que la postura de la CGT "no está hablada" y resaltó que debe tratarse en el Consejo Directivo. El sindicalista, secretario de Comunicación de la central obrera, confirmó además que esta tarde a las 16 habrá una reunión de la mesa chica para coordinar los temas que se hablarán mañana con el precandidato del Frente de Todo y que allí "quedará más claro" la situación, aunque reconoció que existen sectores que buscan la neutralidad.

¿Cómo va a ser neutral la #CGT si todo lo que hizo este Gobierno fue para enriquecer aún más a los que más tienen y más ganan?



La #CGT es peronista y jamás apoyará a este Gobierno. — Hector Daer (@hectordaer) July 15, 2019

"Cómo va a ser neutral la CGT si todo lo que hizo este Gobierno fue para enriquecer aún más a los que más tienen y más ganan? La CGT es peronista y jamás apoyará a este Gobierno", respondió en su cuenta de Twitter Daer ante los rumores de una postura neutral. Su apoyo a la fórmula Fernández-Fernández ya había sido anunciado, por lo que cierto sector intenta mostrar su disconformidad con el kirchnerismo.

En diálogo con PERFIL, Guillermo Moser de Luz y Fuerza insistió en que "hay que ver el plan" de todos los candidatos a presidente y que la "mejor postura" que puede tomar el sindicalismo es la "neutralidad" porque "hay otros compañeros que apoyan a Roberto Lavagna, por ejemplo". Y agregó: "Vamos a ver qué medida se toma. Yo voy de invitado a la CGT y voy a escuchar la posición que se toma. Va a ser una conversación de todos de la comisión hay que ver qué piensan".

Según publicó Clarín, los sindicalistas que apoyan a Moser son José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), el ferroviario Sergio Sasia, el mercantil Armando Cavalieri y el colectivero Roberto Fernández, que casualmente fueron los mismos que apoyaron la candidatura de Lavagna.

Por su parte, el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, se metió en la discusión y expresó: "No es bueno que la CGT no tenga una posición unificada en las elecciones. Es indudable que algunos dirigentes especulan con la posibilidad que el Gobierno gane". En diálogo con Crónica Anunciada, Baradel aseguró que "ahora quieren proponer neutralidad y juntarse con Pichetto", y agregó: "Si la CGT no apoya a un candidato estamos en un problema".

En medio de las disputas por una definición, Alberto Fernández almorzará el martes 16 de julio con representantes de la CGT, Luz y Fuerza y Ferroviarios. Incluso, la decisión de no recibir al candidato presidencial del kirchnerismo en la mítica sede de Azopardo 802 fue para evitar diferencias internas, por lo que mantendrán el encuentro en la sede de UPCN.

