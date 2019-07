Jorge Lanata apuntó contra Alberto Fernández: "La campaña K vive momentos de desconcierto"

Jorge Lanata dio inicio a la séptima emisión de su ciclo Periodismo Para Todos (PPT) con críticas e ironías dirigidas Alberto Fernández, por el manejo de su campaña electoral en los últimos días y los cruces que tuvo con periodistas de distintos medios. El conductor consideró que el pasado miércoles el precandidato del Frente de Todos “tuvo un día difícil" porque tuvo que declarar ante el juez Claudio Bonadio como testigo en la causa por el Memorándum con Irán, y luego tuvo una tensa situación con la periodista Mercedes Ninci.

"Fue un día difícil para Alberto Fernández. Primero tuvo que ir a Comodoro Py a decirle a Bonadio que en realidad no quiso decir lo que dijo sobre el memorándum con Irán. Dijo que su opinión era política y no jurídica. No parece lo que dijo en lo de Nelson Castro". "En un mismo día se sacó con Mercedes Ninci, con Jonathan Viale y con Héctor Emanuele, un cronista de Telefé en Córdoba”, enumeró.

El periodista luego bromeó sobre su perro Dylan: “Dicen que ese día Dylan agarró la correa y se fue solo a pedir asilo político al Instituto Pasteur y, por las dudas, pidió una perimetral", señaló Lanata en relación al can del exjefe de Gabinete, una figura protagonista de muchas de sus apariciones públicas y en redes sociales.

Nervioso, Alberto Fernández cruzó a Jonatan Viale

Lanata opinó que por Alberto Fernández, "la campaña K vive momentos de desconcierto”. “En los spots Alberto es el tipo que va a conocer a los suegros: bañado, educado, simpático. Cuando habla con los periodistas parece el que vuelve a la casa y le incendia el coche al vecino porque le tapó el garaje", lanzó.

En su monólogo, el cofundador de Página/12 y Crítica de la Argentina habló de la reunión en Córdoba con el gobernador Juan Schiaretti, donde viajó para conseguir el apoyo del mandatario de cara a las próximas elecciones presidenciales. Lanata se refirió a la foto entre ambos que trascendieron del encuentro. "Para terminar con un día de m… Alberto viajó a Córdoba y se reunió con Schiaretti, que decidió que sus candidatos vayan con boleta corta".

La intimidad del ataque de nervios de Alberto Fernández con la prensa

"Alberto fue a sacarse la foto y a conseguir el apoyo aunque ya se sabia que Schiaretti iba a seguir en la suya. En la mesa no hay ni un vaso de agua. Ni un fernet le dio. Faltó que le pusiera el aire a dos grados para que se fuera rápido", bromeó el conductor.

En las críticas, también apuntó contra el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por denunciar que el oficialismo "hace campaña sucia" contra la oposición. "Kicillof dijo que Vidal y Macri son la continuidad del proyecto de Martínez de Hoz y Cavallo, pero en la lista de Cavallo del año 2000, en el puesto 11 hay un tal Alberto Ángel Fernández. Axel está como con el aviso de las naranjas, no pega una. Compra naranjas y vende buzones".

A.G./F.F.