Alberto F.: "Pido perdón a Córdoba por desinteligencias durante el gobierno de CFK"

por Ariel Bogdanov

El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, recibió hoy al precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández. La reunión se llevó a cabo en el Centro Cívico del Bicentenario y duró alrededor de 50 minutos. Fernández buscó en Córdoba conseguir el apoyo de Schiaretti de cara a las próximas elecciones presidenciales. Recordemos que tras el fallido intento de consolidar a Alternativa Federal, el peronismo cordobés presentará “lista corta” y no apoyarán explícitamente a ningún candidato presidencial.

En ese marco Fernández visitará varias veces la provincia mediterránea con el objetivo de conquistar a los cordobeses. El propio Fernández reconoció errores durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y le pidió perdón a los cordobeses, a pesar de que él no estuvo durante esa gestión. “Tengo por Schiaretti un afecto sincero de hace muchos años. Hablamos de la necesidad de que el país tenga una relación institucional como merece Córdoba. Tenemos una visión bastante parecida sobre lo que está pasando y lo que debemos hacer. Le expresé mi deseo de ser una amigo de Córdoba. He tenido muy buenos amigos en Córdoba y por momentos no entiendo cómo quedé yo enfrentado a los cordobeses. Le pido que demos vuelta la página. Si algo hice que le molestó a los cordobeses, les pido perdón, no soy un necio”, expresó. “Me doy cuenta que en el gobierno de Cristina, hubo una desinteligencia con Córdoba. Yo no quiero más desinteligencias con Córdoba. Alguien que quiere gobernar la Argentina no puede descuidarla por lo que les pido que me ayuden”, agregó.

“La Argentina vivió mucho tiempo desencontrada y eso no puede seguir porque nos hace mucho daño como sociedad. Creo que debemos hacer una Argentina más federal y en eso los gobernadores tienen un rol central” Dijo Alberto Fernández.

En Córdoba, la relación entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con la provincia se deterioró gravemente tras los saqueos del 3 y 4 de diciembre de 2013, en momentos en que una huelga policial dejó a la ciudad de Córdoba “en llamas” y por motivos que aún se investigan, las tropas de Gendarmería no llegaron a brindar seguridad a pesar de los reiterados pedidos de los funcionarios provinciales.

El precandidato presidencial aseguró que a lo largo de la campaña pasará varios días en la provincia mediterránea. “Voy a instalarme en Córdoba durante varios días para convencerlos de que me voten”.

Por último Fernández definió que el frente que él encabeza es mucho más grande que el kirchnerismo: “El Frente de Todos es un espacio mucho más grande que el kirchnerismo. Cuando nos quieren achicar, nos llaman kirchnerista, pero este espacio es mucho más amplio”.

