Primer spot de Alberto Fernández: "La improvisación es el arte del macrismo"

La campaña presidencial empieza a jugarse en uno de los principales campos de disputa de política del Siglo XXI: las redes sociales. A través de su cuenta de Twitter, Alberto Fernández difundió su primer spot de campaña. Se trata de un video de un minuto y 43 segundos, con extractos editados de su presentación en el acto realizado en el partido de Merlo. A lo largo de la pieza audiovisual se ve un Fernández que combina un tono reflexivo con momentos de mayor estridencia. Además, se destaca su reivindicación de la figura de Néstor Kirchner.

"Y un 25 de mayo llegó Néstor. Pero la verdad es que había que construir sobre las cenizas. Y ese era el desafío que teníamos. Y yo no tengo ningún empacho en decir que Néstor me marcó mucho. A veces me dicen 'bueno, sos igual que Kirchner'. Me llenan de orgullo cuando dicen eso. No me afectan. Me llenan de orgullo", enfatizó el compañero de fórmula de Cristina Kirchner en los primeros segundos del video. Luego, repite: "Si creen que me lastiman con eso, me llenan de orgullo".

En segunda instancia, hace referencia al momento en que les tocó asumir el Gobierno, a Kirchner como presidente y a él mismo como jefe de Gabinete. "Cuando veo este presente, que se parece tanto a aquel país en cenizas que recibimos en el año 2003... Y deberemos salir como salimos de ese laberinto. La ventaja que tenemos es que ya estuvimos en el laberinto y ya sabemos por dónde se sale".

Luego, sí, llegó el momento de las referencias directas al principal rival: Mauricio Macri. "Y no improvisamos, porque la improvisación es el arte del macrismo, no es el nuestro. Cuando llegue el momento del traspaso de poder cuatro de cada diez argentinos van a estar debajo de la línea de la pobreza. Y Macri dice que estamos mejor".

Sobre el final del video, Alberto saca un tono triunfalista: "Vamos a hacerlo otra vez. Otra vez vamos a levantarnos de las cenizas, otra vez vamos a sacar a nuestros hermanos de la pobreza, otra vez seguiremos reivindicando la democracia. Otra vez volveremos a poner a la Argentina en un lugar digno del mundo", asegura.

Desatemos la esperanza. Vamos a volver para ser mejores. #EntreTodos pic.twitter.com/Uoed2WF2jX — Alberto Fernández (@alferdez) May 25, 2019

En el desenlace del video, levanta el volumen, en un claro tono de campaña y cierra: "Y no lo voy a hacer yo, lo voy a hacer con Cristina y lo voy a hacer con todos ustedes compañeros. Muchas, muchas gracias. Hoy empezamos".

Tras estas palabras, se oye el grito de la tribuna que reza: "Se siente, se siente, Alberto presidente".

El audiovisual lleva pocas horas girando por la web y uno de los primeros en compartir fue el periodista de chimentos Jorge Rial, quien acompañó su tuit con un emoji que muestra los dedos en V, como guiño a la simbología peronista.

Se largo la campaña. Primer spot de @alferdez ✌️ pic.twitter.com/hTQuYyCi7c — JORGE RIAL (@rialjorge) May 26, 2019

JPA CP