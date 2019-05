Gregorio Dalbón: "Yo la p... a Cristina y ahora la adoro"

Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, habló en una entrevista televisiva sobre la actualidad judicial de la exmandataria. Aseguró que ella es víctima de una "persecución mediática además y política" y que “si no hubiese tenido la convicción de que Cristina era inocente, no hubiese tomado el caso, porque no tenía necesidades”. "Lo tomé porque me pareció que estaba sola contra todos y que había que defenderla", indicó.

En el marco de una entrevista para el programa En el barro, conducido por Edi Zunino – que se grabó en los estudios de Radio Perfil – Dalbón habló del cambio discursivo de CFK “más moderado” y sobre este punto dijo que: "Yo la puteaba a Cristina y ahora te podría decir que la adoro y que pongo las manos en el fuego por ella, porque la conocí. Porque la miré a los ojos. Porque sé que es una mina inocente".

El abogado también aseguró que "la inocencia de Cristina no está en discusión". "Tu inocencia tiene que ser destruida en un juicio oral", dijo Dalbón, que caracteriza el proceso judicial que está atravesando la exmandataria – y que empezó el martes pasado con la primera audiencia pública – como "un proceso ilegal o pseudo-legal".

"Armaron una causa para tenerla en este momento electoral sentada en un juicio oral. Que es lo que consiguieron este martes pasado. Entiendo que... bueno... tampoco pudieron conseguir esa foto, porque como le dije yo, fue preciosa, salió muy bien en la foto y atrás tenía a Taty Almeida, una abuela de Plaza de Mayo", aseguró el letrado.

Cristina Kirchner en el interior de Comodoro Py junto a su abogado, Carlos Beraldi

Al ser consultado por si la situación judicial de ex funcionarios del gobierno kirchnerista, como Lázaro Báez o Julio de Vido, se encontraban en la misma situación “pseudo- legal” que su clienta, dijo: "Hay 1400 obras en Santa Cruz. El porcentaje de Lázaro Báez es del 6%. Creo que es la respuesta a esa pregunta".

"Cristina pidió que la obra pública sea auditada en todo el país para que se den cuenta que en realidad es el primo de Macri el que tiene más obras que Lázaro Báez", dijo Dalbón.

Luego de que le preguntara si por Báez o De Vido pondía las manos en el fuego, indicó que "no", que "no los conoce". "Si los tuviera de clientes probablemente sí. Pero tendía que tener la relación que tengo con Cristina que es mirarla a los ojos", agregó.

En relación con las declaraciones del precandidato a Presidente y compañero de fórmula de CFK, Alberto Fernández, cuando dijo que "hay jueces que van a tener que dar explicaciones", Dalbón aseguró: "No dijo que los jueces van a ser investigados, dijo que hay que revisar algunos procesos ilegales que se han cometido en Argentina. Que lo hemos visto en el caso de Dolores, donde un fiscal pedía plata a cambio de libertad, pedía que hablen de Cristina a cambio de libertad. Estamos hablando de algo muy serio".

Finalmente, sobre la dupla Fernández- Fernández, aseguró: "Yo estoy admirado por Cristina, porque hay que tener una solidez muy fuerte para bancarse todas las difamaciones se ha bancado. Hay que tener un carácter muy fuerte y ser muy inteligente, y creo que combina las dos cosas Cristina y eso es lo que me tiene admirado. Es difícil ver las dos cosas en una mujer: el carácter fuerte y la inteligencia. La verdad es que los combina muy bien. A parte es linda, es linda mujer. Dos veces presidenta de la nación, senadora, diputada... me parece que es la mujer junto a Alberto Fernández que nos van a sacar de este pozo".

DyR. CP