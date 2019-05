​Tenembaum y O'Donnell sobre su nuevo ciclo: "Corea del Centro es ir a contramano"

“Para mí Cora del Centro es un chiste. No pretende ser una gran declaración de los principios del periodismo, básicamente porque intentemos no ser sentenciosos, porque eso no nos nace”, cuenta María O’Donnell sobre las inspiraciones que le dieron nombre al nuevo ciclo político que conduce junto a Ernesto Tenembaum por NetTv.

“Hoy los medios de comunicación son como grandes tribus en las que uno va a escuchar lo que ya sabe y se siente acompañado por gente que piensa parecido, ir a Corea del Centro es ir a contramano. No es la tibieza, al contrario: te terminas peleando un día con uno, un día con otro”, agrega la politóloga.

Más periodismo y menos show

Por su lado, este mismo interrogante Tenembaum lo sintetiza en pocas palabras: “Es la idea de no quedar alineado”. Luego lanzó una dura crítica a la actualidad del oficio: “Entiendo que alguna gente sintió que era muy dura la convivencia con el gobierno de Kirchner y se agarró al gobierno de Macri como a una tabla de salvación. Y está bien. No lo juzgo. Pero cuando haces eso de alguna manera estás cediendo tu lugar de periodista”.

Por la mesa central del ciclo – que se emite de lunes a jueves de 22 a 23 por Net Tv - ya pasaron importantes figuras como Carlos Melconian, Martín Lousteau, Beatriz Sarlo, Juan Grabois, Federico Pinedo, Alberto Fernández y Jorge Asís, entre otros.

Elecciones

Al ser entrevistados en el ciclo En el Barro, el programa de entrevistas que conduce Edi Zunino, ambos periodistas se dispusieron a hablar sobre el oficio que ejercen, la actualidad política que está atravesando el país y las lecturas claves que tienen a tres meses de las elecciones primarias que van definir el futuro del país.

Al ser consultados sobre si pensaban que Cristina Kirchner y Mauricio Macri serían candidatos en las próximas elecciones, ambos respondieron de forma tajante y sin dudar que sí. “Creo que ninguno de los dos debería, pero por el carácter que tienen y por la irracionalidad que muestran van a hacerlo”, aseguró Tenembaum en este sentido.

Ernesto Tenembaum, Edi Zunino y María O'Donnell

Sin embargo, las respuestas cambiaron cuando se interrogó sobre quién creían que tenía más chances de ganar en las urnas. Sobre este punto, María O’Donnell analizó la posibilidad de una tercera vía, mientras que el licenciado en psicología fue más seco en afirmar que “cree que gana Cristina”.

“Yo creo que gana Cristina, pero siempre creo que gana Cristina. Hace dos años contra Esteban Bullrich te lo firmaba; Macri contra Scioli yo no veía ninguna chance a Macri; y así sucesivamente”, dijo Tenembaum.

El análisis de O’Donnell se basó que en el hipotético caso de que una tercera vía acceda al ballotage, éste tendría la mayor chance de ganar, sin embargo, cree que la posibilidad para acceder a la segunda vuelta, paradójicamente, la tienen los dos candidatos más débiles en la definición mayoritaria. “Los dos que tienen más chances de llegar al ballotage serían los dos los más débiles a la hora de enfrentar a un tercero. Entonces la quimera es quién llega a la segunda vuelta”.

¿Se presenta Cristina?

El martes pasado, en Corea del Centro entrevistaron a Alberto Fernándeaz, ex jefe de gabinete durante el kirchnerismo y que, luego de que Cristina Kirchner lo mencionara en la presentación de su libro, Siceramente, como uno de los ideólogos de la biografía, empezó a posicionarse como posible armador del sector cristinista y jefe de campaña.

En la entrevista, el abogado señaló sobre la ex presidenta que "su situación personal la que le hace dudar por su candidatura". “Cuando yo voy y le digo que todo indica que tiene que ser ella la candidata, esas razones le hacen dudar. Es un ser humano. Quien conoce las causas judiciales sabe que no son un problema para ella. Florencia Kirchner es el rehén que usan Macri y la Justicia para condicionar a Cristina”, aseguró.

Videos | Lluvia y emoción: cómo se vivió la presentación del libro de CFK en la calle

Sobre estas declaraciones, María O’Donnell reflexionó: “Yo no tengo dudas cuando hablo con Marcos Peña, que Macri piensa lo que está diciendo. Sin embargo, cuando lo ves a Alberto Fernández, como hubo un distanciamiento de 10 años y él representa el sector moderado del kirchnerismo, uno lo pone un poco en duda. ¿Cristina habla hoy a través de Alberto Fernández realmente? ¿Eso representa lo que cree y lo que está pensando?”.

Ernesto Tenembaum, Edi Zunino, Maria O'Donnell durante una entrevista para En El Barro

Sin embargo, entre tanta interrogante, aseguró: “Lo que sí me quedó clarísimo es que la candidatura de Cristina Kirchner la lanzan en cualquier momento”.

Por su lado, para Tenembaum no hay dudas de que la política se direcciona hoy en día por Cristina Kirchner, más allá de que haya o no haya definido su candidatura para octubre. “El rol que ocupa (Cristina) dentro de la discusión cuando el macrismo dice que va a ganar porque finalmente lo que define es cuánta gente la quiere y la odia y hay más gente que la odia, lo que están diciendo es que lo que ordena el escenario político es el amor o el odio a Cristina. En todo caso, Macri no es un ordenador, sino un beneficiario de esa situación”.

“Cristina es un personaje muy fuerte con un vínculo entrañable con buena parte de la población, la adoran”, asegura Tenembaum.

Tenembaum y O'Donell durante una emisión de Corea del Centro

Críticas al gobierno

Por último, las opiniones de ambos frente a la gestión de Mauricio Macri es bastante crítica – central en su concepción del ejercicio periodístico -. El análisis de O’Donnell tiene el eje en la deuda que tomó la actual gestión: “Macri lo que te dicen es que la idea de que 'trabajó para nuestros nietos', ponele, lo que te dicen. Vas a tener energía, Vaca Muerta, actualizó las tarifas. Pero tenes una hipoteca... se gastó el crédito más grande de la historia que dio el FMI”.

Por su lado, Tenembaum asegura que Macri y Cistina “obedecen a dos corrientes históricas muy distintas, Cristina a una corriente que cree en el desarrollo del mercado interno, en el consumo como impulsor de la economía, entre otras cosas y Macri cree en la exportación como motor y en la inversión”. “En base a eso se ponen en marcha dos formas de ver las cosas distintas, planes económicos distintos”, concluye.

