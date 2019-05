Gregorio Dalbón: "A Cristina le dije que al juicio vaya divina para que salga bien en las fotos"

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que el próximo martes 21 de mayo comenzará el juicio oral y público contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios de sus exfuncionarios por presunta corrupción en la obra pública. El inicio del proceso estuvo en duda esta semana cuando el máximo tribunal solicitó el expediente para analizar los requerimientos de las defensas, lo que podría haber demorado el trámite, pero este viernes el mismo fue devuelto al Tribunal Oral Federal N°2.

Gregorio Dalbón, uno los abogados de la exmandataria, aseguró este viernes 17 de mayo que el martes próximo la senadora de Unidad Ciudadana se presentará ante el TOF2 porque quiere estar a derecho. "Cristina Kirchner se va a presentar el martes, ella lo que más quiere es estar a derecho siempre", dijo el letrado en diálogo con Crónica Anunciada por FM Futurock.

Respecto a cómo puede perjudicar el proceso judicial a CFK en medio del año electoral, el defensor consideró: “Después de todas las difamaciones y causas armadas que tuvo, esta causa no le va a hacer mella. Cambiemos cree que la foto de Cristina en el juicio es el comienzo de su campaña".

Dalbón además bromeó al contar que le advirtió que en el Tribunal la van a sacar muchas fotos y que tiene que estar dispuesta para la ocasión. “Le dije que vaya divina para que salga bien en las fotos, que es lo único que les importa a ellos", explicó, y criticó al oficialismo por "buscar" la foto de la senadora nacional por Unidad Ciudadana en el banquillo de los acusados.

Tres de cada cuatro lectores de Perfil.com creen que la decisión de la Corte estuvo influida por las encuestas

“Es una cuestión de inicio de campaña de Cambiemos, que está muerto, y cree que con la foto de Cristina van a resucitar, pero la gente no come fotos”, disparó. Y agregó: "Con la foto la gente no va a volver tener trabajo, ni los jubilados van a tener una jubilación digna, ni van a cambiar las circunstancias económicas".

La posibilidad de que se suspendiera el inicio del juicio a la expresidenta había generado el repudio del Gobierno. La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, cuestionó la medida y la consideró “una escandalosa resolución con olor a Alberto Fernández en busca de impunidad para la ex Presidenta".

La funcionaria recibió el apoyo del jefe de Gabinete Marcos Peña quien opinó que "hay una intencionalidad política de los sectores para que Cristina Kirchner no vaya a juicio". En la causa por presunta corrupción en la obra pública también están imputados el empresario detenido Lázaro Báez, y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

