"Cristina no es chorra" y otras 10 afirmaciones de Aníbal Fernández

“Peronista hasta la médula” y “kirchnerista”, según propia definición, Aníbal Fernández volvió a la carga para defender la presidencia de Cristina Kirchner y atacar duramente al gobierno de Macri, a cuyos miembros definió como “inútiles”, “mamarrachos” y “fracasados”.

En una entrevista televisiva, el exjefe de Gabinete niega todas las acusaciones de corrupción y persecución, afirmando que “Cristina no es chorra”, que el próximo juicio es “un papelón”. Esperanzado, dijo que “si gana Macri sería un país de locos”, pero está seguro de que eso “no va a suceder”.

Prometiendo que el programa 678 no volvería en una eventual presidencia kirchnerista, dijo que el gobierno de Cristina Kirchner será de “salvación nacional” y que no habrá un “ministerio de la venganza”. “Hay cosas mucho más inteligentes para hacer”, reflexionó el exfuncionario, quien fue especialmente duro fue con la diputada Elisa Carrió, a quien definió como “una mujer enferma y sucia”. (Más abajo, el video de la entrevista completa)

A continuación, una selección de las frases más notables:

1. “El expediente en su contra es una catástrofe desde que arrancó. Porque la vocación es hacerle daño a Cristina, entonces la imputación es que, en el marco de las obras públicas, ella mandaba un presupuesto y en ese presupuesto que mandaba al Congreso estaban comprendidas las obras de Santa Cruz, una locura sin ningún sentido”.

2. “Para empezar a juzgar el tema de las licitaciones hay que hacer las pericias de las 51 obras, pero decidieron hacerlas solo de 5 y finalmente no se hizo ninguna. No hay pericias. Personalmente no estoy de acuerdo con que las licitaciones estuvieran mal hechas, nadie las impugnó, las obras se terminaron, los precios estaban bien y no recibimos ninguna queja".

3. “Las licitaciones no estuvieron mal hechas (…) Las causas de Cristina van a terminar en nada porque son todos inventos. Si la obra pública estaba cartelizada, ¿por qué no la investigan en vez de hacerle este papelón a Cristina? La meten dentro de una teórica asociación ilícita porque mandó un presupuesto al Congreso, un papelón”.

4. “A Cristina la meten en una asociación ilícita porque mandó un presupuesto. Es demencial (…) Es todo un invento, la sociedad argentina lo sabe. (...) No creo que Cristina sea chorra y yo no conozco al tipo con bolas suficientes en el mundo para pararse frente a ella y decirle ‘si hacemos tal cosas nos dan tal porcentaje o tal dinero’. No existe en el mundo hombre capaz de hacer tal cosa. ”



5. “Nunca me ha dicho que va a hacer candidata, pero yo no tengo dudas de que Cristina va a ser candidata. Cristina es un animal político y va a reaccionar como animal político, y va a actual, no creo que piense en correrse en un momento donde el pueblo está hecho pedazos y sufriendo (…) Cristina es la única que tiene estatura para salvar a la Argentina en este momento. Es un gobierno de salvación nacional el que tiene que venir”.

6. “En octubre a Macri debería ganarle cualquiera porque la catástrofe que está haciendo es superlativa. Se necesita tener un presidente de fuste, y no quiero quitarle sus méritos ninguno de los que se han presentado, pero me parece que hay que mirar con detenimiento lo que significa Cristina al frente de una transformación”.

7. “Me parecen una locura las cosas que está diciendo Juan Manuel Urtubey estos días. Nada más parecido al PRO. Parece que se siente muy feliz en ese lugar y lo están contemplando como un posible aliado en el futuro. (…) Massa con ese concepto de centroderecha se erigió como el inmediato remplazo del fracaso macrista. Y me parece que en esta situación no llega a ese puesto”.



8. “El fracaso de Macri hay que ser ciego para no verlo, pero no veo que Cristina haya fracasado. Este señor cuando debatió con Scioli dijo pobreza cero, pero nunca hubo más pobreza que en este momento. Dijo protección de pymes, y la mortandad de pymes es superlativa. Dijo defensa de economías regionales y no hay una sola que esté en pie. Dijo 2 millones de puestos de trabajo, y hay 250 mil pérdidas de puestos de trabajo. Dijo expandir la economía para no ajustar, y no han parado de ajustar en todo lo que han podido”.

9. “El núcleo duro de Cristina no para de crecer porque son tan brutos, el presidente y la caterva de inútiles que lo acompaña, que inexorablemente tienen que mirar qué fue lo que hicieron estos tipos. Porque en su momento había un mercado de otro color, un mercado doméstico florecido. No han parado de romper todo, lo que han tocado, lo rompieron”.

10. “678 era un programa de una hora, y ahora tenes canales que trabajan para el gobierno. A mí no me digan que 678 perseguía porque no lo hacía. Si vos decían cosas que no eran correctas, alguien te decía ‘mire que no es así’. Si por mí fuera, no volvería ‘678’. Hay cosas mucho más inteligentes para hacer. Yo creo que se tiene que hablar con todos. Y cuando alguien de la oposición tiene la gentileza de atenderte, cuando corta vos también tenés que cortar, no hay que forrear a nadie”.

11. “Me ocuparé personalmente de combatir a alguno que arranque con un mínimo gesto de venganza. Quiero combatirlo si existiera la más mínima pizca de venganza. Mucho daño le vamos a hacer al país si pensamos de esa manera. Ahora nos han hecho mucho daño, nos han lastimado, nos han perseguido”.

D.S.