Lapsus electoral | ¿Macri, Vidal o Cristina?: el inesperado fallido de Marcos Peña

por Ezequiel Spillman

Los actos fallidos son una formación del inconsciente. Y expresan, según la psicología freudiana, lo que uno realmente piensa o siente sin que las barreras de la represión impidan seleccionar palabras o pensamientos. Esto es lo que le ocurrió hoy a la tarde al jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien mide con precisión de acupuntura sus palabras públicas.

En un acto con en Vicente López con los jefes de campaña y los equipos de comunicación de los distritos más importantes de la provincia de Buenos Aires, con la idea de hablar de la estrategia de las elecciones, deslizó:

“Hay tres tipos de votantes hoy en la Argentina y no mucho más que eso. Están los nuestros, están los que están con el kirchnerismo y los que están con el dilema entre Macri y Vidal... Eh ¡Macri y Cristina, perdón!”.

Las palabras de Peña se dan en un contexto particular: en la Provincia no dudaron en apuntar al jefe de Gabinete por la idea – negada con énfasis por Vidal – de que la gobernadora sea candidata a vicepresidenta. El jefe de ministros llegó al encuentro de capacitación, que bajo el nombre "La comunicación en campañas electorales locales", reunió a con los equipos de los candidatos de Cambiemos en los distritos bonaerenses, luego de atragantarse con una nota de Clarín donde se daba cuenta de la bronca de Vidal con él por esa versión, una historia de secretos y broncas internas de las que dará cuenta PERFIL en su edición de mañana.

Uno de los organizadores de las jornadas donde participó el jefe de gabinete fue el intendente de Vicente López, Jorge Macri, en su rol de titular de la Secretaría de Gobiernos Locales del PRO.

El encuentro fue cerrado a la prensa y allí se habló de los "Defensores del Cambio", una iniciativa que coordina Peña, que busca sumar a través de una plataforma virtual a una suerte de voluntariado que apoya a Cambiemos.

Entre otros, la lista de intendentes presentes incluyó 9 de Julio, San Miguel, Quilmes, Campana y Olavarría.

Además del fallido, Peña dijo que “El Mundial aún no empezó, aún no estamos en la cancha”. Y arengó: “Pero le pedimos a la gente que no sea plateísta. Queremos que todos entren a la cancha y jueguen con nosotros. Es la única forma de ganar”.

