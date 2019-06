Jorge Lanata: "Yo defiendo el derecho de Dady Brieva a ser idiota"

El pedido del actor Dady Brieva de crear “una Conadep del periodismo” generó un debate que no dejó a nadie indiferente. Después del comunicado de la la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y del apoyo de varios referentes del kirchnerismo, la cuestión fue debatida en el pase entre Marcelo Longobardi y Jorge Lanata en Radio Mitre.

Longobardi enumeró las personalidades que se refirieron a la cuestión, como el exgobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, quien dijo no era inadecuada sino “inoportuna”. El intelectual Mempo Giardinelli, por su parte, consideró que el actor “le dio en el blanco”. Y el candidato presidencial del Frente Todos Juntos, Alberto Fernández, esquivó el debate y precisó que hay que “convivir con los que piensan distinto”.

Ambos periodistas debatieron sobre el respeto a la libertad de expresión después de que el actor afín al kirchnerismo fuera criticado por sus declaraciones. “Nadie pide el exilio de Dady Brieva. La frase es una imbecilidad, nada más. Quizás desde el poder sería distinto el contenido de eso”, fue la opinión de Lanata.

“Lo importante es lo que dicen los políticos y las autoridades porque en términos de hablar de disparates cualquiera puede. El mundo hoy está lleno y sobre todo en esta época de redes donde todos los disparates se potencian más que las cosas normales, estas no se viralizan”, consideró Longobardi. “¿Es aceptable que alguien piense que el otro no puede pensar?”, planteó el conductor de Cada Mañana.

"Yo defiendo el derecho de Dady Brieva a ser idiota“, dijo Lanata

“Yo creo que cualquiera puede pensar cualquier cosa y decir también. Me parece que tenemos que defender el hecho de que cualquiera diga la barbaridad que quiera aunque no estemos de acuerdo, incluido un discurso discriminatorio. Yo no creo que hay que controlar el discurso social. Para mí la gente tiene que poder decir lo que quiera, pero una cosa es decir y otra es hacer. Eventualmente si dicen algo que ofende a otro el otro accionará judicialmente contra eso”, señaló el conductor de Lanata Sin Filtro.

“No hay nada que controlar, la opinión pública se controla sola. Dady Brieva dijo una forrada. Cada uno pensará lo que quiera, pero yo defiendo el derecho de Dady Brieva a ser idiota“, añadió Lanata.

B.D.N./F.F.