Dady Brieva habló "sobre el respeto al oficio del chorro" y se llamó a silencio

Dady Brieva se hizo cargo de las repercusiones que tuvieron sus declaraciones en los medios en los últimos días, y aseguró que no seguirá hablando en público sobre política para no incidir en la campaña del Frente de Todos, al que apoya y defiende como militante peronista. Luego de proponer la idea de una "Conadep del periodismo" y cuestionar el profesionalismo de algunos trabajadores de prensa, el actor y cómico se refirió a las palabras de Felipe Solá, quien señaló que sus dichos “embromaban” a los candidatos.

"Dady dice 'esto se me va a venir en contra', yo creo que es un fenomenal actor y cómico, y que es sincero y va de frente. Ahora, no se le va a venir en contra a él, se les va a venir en contra a los candidatos. La gente que habla así perjudica a todos los candidatos", sostuvo el exgobernador bonaerense días atrás.

"Felipe tiene cierta razón que (sus declaraciones) no estarían ayudando en este proceso”, admitió Dady en Involucrados, ciclo que se emite por América Tv, aunque aclaró: “Lo que pasa es que yo hace cuatro años que me estoy tirando arriba de las granadas cuando no había la voz de ningún dirigente”, sostuvo en tono crítico, al hacer referencia que defiende al kirchnerismo desde mucho antes del año electoral.

En ese sentido, agregó que no hablará más en público de política y que este programa "era su despedida". “Si me vas a despedir, haceme el partido homenaje. Vengo acá a hacer mi partido despedida. No es mi despedida de la militancia, pero solo voy a hablar en universidades o unidades básicas. No en medios públicos”, aseguró.

Sin embargo, durante el programa fue consultado por varios temas y no pudo evitar nuevamente que se abriera la discusión. Uno de las cuestiones que abrió la polémica fue su reivindicación de Herminio Iglesias, el peronista que prendió fuego un ataúd con las siglas de la Union Cívica Radical. "Para mí sería un orgullo ser Herminio Iglesias, fue un tipo que realmente estuvo en la resistencia peronista, que se bancó muchas cosas”, expresó Dady.

Mempo Giardinelli apoyó a Dady Brieva con la Conadep para el periodismo

Además, el integrante de Midachi consideró que “ser peronista es estar del lado de los buenos”. “Creo que el peronismo es estar del lado correcto de la historia y querer cosas buenas para la gente", afirmó.

Más adelante, el actor fue consultado por las declaraciones de Juan Grabois, quien aseguró días atrás en ese mismo programa que si en la época de crisis del 2001 hubiera tenido que salir a cartonear, está seguro que “hubiera salido a robar de caño”.

El conductor Mariano Iúdica le señaló a Dady que Grabois "es de clase alta" y que no le tocó hacerlo. "A lo mejor por eso no le tiene tanto respeto como le tenemos nosotros al oficio del chorro”, disparó. “Hay que tener un oficio, hay que tener know how para eso. No es para cualquiera", opinó, y agregó que Grabois “estaba siendo sincero con una época que fue muy jodida”.

A.G./F.F.