Juan Grabois: "Pichetto es un sádico y se prostituyó por un cargo"

Juan Grabois criticó con dureza este jueves 13 de junio al flamante candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Pichetto. "Se prostituyó por un cargo", afirmó el dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) sobre el rionegrino, al que tildó de "sádico" y "cruel".

"Pichetto dijo que 'hay argentinos que son argentinos, y argentinos judíos'. Tuvo frases de un machismo extremo. Viene intentando adoptar una especie de rol de Bolsonaro argentino", lamentó el dirigente social entrevistado por Luis Novaresio en A24. Y agregó que el senador nacional tiene una "pedagogía de crueldad contra el extranjero, el pobre y el cartonero".

"Es un sádico, tiene una pedagogía del sadismo, no es republicano y no creo que le sume ni un voto a Macri. Lo pusieron porque Macri tiene que dar garantías de que cuando aplique el nuevo ajuste que va a aplicar y haya un caos imposible de frenar hay un sustituto que está dispuesto a entregar su cuerpo y su alma, y ejercer la violencia contra su propio pueblo”, completó Grabois.

Aliado del kirchnerismo y cercano al Papa Francisco, el referente social aseguró hace unos días que cree que el candidato a la vicepresidencia recibió una "coima" de Macri. "Tal para cual: fachos, garcas y arrastrados", lo definió en sus redes sociales. "Pichetto recibió la coima y se sacó el disfraz", recalcó esta semana en diálogo con Viviana Canosa.

José Mayans y el bloque del PJ lapidaron al "traidor" Pichetto: "Estaba infiltrado trabajando para el Gobierno"

"Es un vendido", reiteró el dirigente sobre el senador. "A cambio de un cargo de vicepresidente de un proyecto antagónico al que él representa", agregó. Para el referente kirchnerista, el rionegrino tendría que haber renunciado a su cargo en el Senado antes de aceptar la propuesta de Macri. "Para mí, Pichetto es un vendido y Macri es un coimero de alta gama", sentenció.

Durante la entrevista con Luis Novaresio, Grabois se refirió, también, al precandidato a presidente del kirchnerismo, Alberto Fernández. "No lo conozco en profundidad. A Cristina sí. Tuve muchas charlas. Él me confesó que no conoce las nuevas realidades y que para él es un tema importante. Espero que haya sido sincero de conocer físicamente de acercarse y hablar con nuestros compañeros", aseguró. En otro segmento del reportaje, aseguró que el postulante del Frente de Todos "le hace ruido" pero que "hay que ver cómo se desarrolla su personalidad política".

AB/FF