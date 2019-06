José Mayans y el bloque del PJ lapidaron al "traidor" Pichetto: "Estaba infiltrado trabajando para el Gobierno"

La decisión de Miguel Ángel Pichetto de aceptar el ofrecimiento de Mauricio Macri para ser el precandidato a vicepresidente de la fórmula de Cambiemos cayó mal entre sus (ahora ex) compañeros del bloque peronista, que consideraron su pase al oficialismo como una “traición”. José Mayans, senador nacional del Partido Justicialista por la provincia de Formosa, opinó que la decisión de Pichetto “es una traición hacia todos los compañeros” del bloque que integraba desde 2001. “Pichetto ya trabajaba en dividir al bloque de senadores. Ahora nos damos cuenta que trabajaba para el gobierno hace tiempo y estaba infiltrado”, expresó.

En diálogo con la radio FM Futurock, el formoseño aclaró que el flamante compañero de fórmula de Macri tomó una “decisión personal” que no comunicó antes a sus pares del bloque y que ninguno de ellos comparte por ser opositores al proyecto de la Casa Rosada. “Sus políticas han tendido a destruir la argentina que nosotros queremos y necesitamos. Creo que a Cambiemos no le aporta nada, le baja las expectativas al gobierno, y me parece que la UCR ha sido engañada con esta fórmula”, dijo el legislador.

“Sé que llamó a algunos gobernadores para invitarlos a participar y tuvo el rechazo absoluto. Esto no es una cuestión de cargos solamente. Creo que él empezó desde 2017, cuando asumió Cristina Kirchner, a trabajar para separar el bloque, y que ya había arreglado con el Gobierno, siendo el presidente de la bancada opositora”, completó Mayans.

En ese contexto, según publicó La Política Online, los senadores del interbloque Argentina Federal ya estarían en conversaciones con Alberto Fernández para definir su futuro, y evalúan la posibilidad de sumarse a un apoyo a la fórmula Fernández-Fernández con un bloque "de la unidad".

En la misma línea coincidió la senadora Silvina García Larraburu, quien fue compañera de boleta de Pichetto en 2013 y señaló que, más allá de que estaba alejada del ahora ex presidente del bloque desde 2018 y se acercó a Cristina Fernández de Kirchner, "no esperaba que Pichetto llegara a tanto”.

"Lo vivo con dolor porque uno está en la política para otra cosa. Creo que tenemos la voluntad y la necesidad de reivindicar la política con mayúsculas, y estas idas y vueltas son muy dolorosas”, expresó. "Si esta es la política de la modernidad, va a haber que dedicarse a otra cosa. Es peor que una traición", dijo la legisladora en diálogo con Radio Con Vos.

"Nosotros no somos el neoliberalismo, el peronismo es otra cosa. Yo entendí que Pichetto representaba a otro sector de la población", señaló Larraburu. "Pensé que era una operación de prensa, me costó mucho entender que era cierto", aseguró.

A.G./FeL