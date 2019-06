por Agustín Gallardo

La aparición del senador Miguel Ángel Pichetto en el núcleo más duro del PRO trajo algunas rispideces que van más allá de la ideología y el espacio político de donde proviene el ahora flamante candidato a vicepresidente de Mauricio Macri.

1.- Hoy, más que nunca, la política es imagen y son varios los funcionarios de Cambiemos que ven por demás "acartonado" al rionegrino. Hay una cuestión que molesta más que el archivo de críticas políticas: la corbata. “Pichetto es un nombre de ambo y corbata y eso no agrada. No va en sintonía ni tiene nada que ver con el look de Mauricio, que obedece al pie de la letra el estilo menos formal, sin corbata y más suelto, que le sugiere Juliana (Awada)”, razona un funcionario del ala dura del PRO.

2.- Con respecto al uso de redes -otro de los caballitos de batalla de este Gobierno-, el justicialista va a tener que ajustar algunas cuestiones. Si bien desde el año pasado desembarcó en Twitter, tendrá que ampliar el espectro y poner un poco más la carne al asador en Instagram. “Lo que muestra es una idea totalmente incompatible con la que le han bajado a todos lo ministros y candidatos de hacer videos selfies, o el uso de Instagram como red social primordial. Estamos todos migrando de Twitter a Instagram, todo en modo selfie personal, que no se vean los Community Managers, con textos cortos y eso no tiene nada que ver con él”, explican.

3.- Otra cuestión relacionada con la tecnología es el uso del teléfono celular, algo que Pichetto no es muy afín: de hecho, no usa WhatsApp. Se sabe: para comunicarse con él, la costumbre ha sido ir a verlo en persona al Senado o por medio de su secretaria personal. Pichetto ya tiene un teléfono celular nuevo que le dieron para comunicarse con Cambiemos, desde donde inevitablemente tendrá que adentrarse en el sistema de mensajería instantánea. Son varios los que apuestan a que esto sucederá de un momento a otro, no así el tema de la corbata.

4.- Hasta hace un año, Pichetto no lograba superar su miedo a volar en avión. Desde hace poco, y luego de varios años de terapia, ya está en vías de superar este rechazo al transporte aéreo.

5.- Finalmente, otro gran cambio: la mudanza de despacho. Desde hace 16 años, se encuentra en el Senado ocupando una oficina de grandes dimensiones, con dos salas de reuniones y un espacio amplio para uso personal. Este lugar es el que ha tenido como Presidente del Bloque peronista. Por estas horas, Gabriela Michetti y Federico Pinedo están viendo no sólo una nueva y acorde ubicación estratégica en el recinto, sino que también tenga las mismas comodidades y amplitudes.

CP