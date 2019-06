El día que Duran Barba dudó de una alianza entre Cambiemos y el peronismo: "Es peligroso"

Cambiemos terminó por definir este martes el panorama electoral de cara a las elecciones primarias del 11 de agosto con el anuncio de la fórmula presidencial que representará al oficialismo a nivel nacional. Ni radicales ni una mujer en la dupla. Quien acompañará al presidente Mauricio Macri en su intento por ser reelecto será el senador rionegrino y dirigente de Alternativa Federal Miguel Ángel Pichetto.

El nombre del hasta hoy jefe de la bancada justicialista en la Cámara Alta sorprendió a buena parte de la oposición, que evaluaba distintas opciones dentro de la coalición PRO-UCR. Ninguna de esas hipótesis fue acertada. Pese a la resistencia del ala más dura de Cambiemos, el jefe de Estado ofreció la vicepresidencia a Pichetto, que confirmó la dupla esta tarde en una conferencia de prensa.

"(El presidente Mauricio) Macri me llamó hoy por la tarde y me pidió que lo acompañara. Inmediatamente dije que sí", explicó Pichetto esta tarde.

"Espero poder estar a la altura de las circunstancias, y con la lealtad que un vicepresidente tiene que acompañar a su presidente. Acá es el presidente Macri el que ha decidido convocarme y hacer una base de sustentación política más fuerte", afirmó Miguel Ángel Pichetto. , explicó esta tarde Pichetto, en referencia a la eventual alianza de gobierno. Más tarde, fue el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien reconoció que Cambiemos podría modificar su nombre para incluir al peronismo no kirchnerista.

El panorama que se abre con la apertura de la fórmula presidencial difiere del de las últimas semanas, en especial hacia adentro de Alternativa Federal y resignifica varias apreciaciones que los flamantes candidatos hacían en los últimos meses.

En octubre de 2018, el senador y el asesor de Cambiemos, Jaime Duran Barba, participaron de un reportaje conjunto realizado por el CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia para el ciclo Periodismo Puro. Este domingo a las 22, NET Tv pondrá al aire la charla completa entre ambos referentes.

Consultado por Fontevecchia sobre si Cambiemos estaría dispuesto a unirse con el peronismo, el asesor estrella del Gobierno consideraba en aquel momento: "No sé... Habría que medir qué tan útil sería porque la votación de un candidato es positiva y negativa. Mi impresión es que la gente que no quiere que ella vuelva va a votar por Macri, no porque les guste Macri, sino para pararla a ella". "Es peligroso unirse. Las sumas son peligrosas. Y, si no, veamos el caso de Alckmin en Brasil. Sumó todo lo que pudo, y lo hicieron pelota. A Bolsonaro no lo apoyó nadie y puede ser presidente de Brasil", seguía.

El panorama de alianzas era, por entonces, poco claro. "¿Esperás que de acá a las elecciones el Gobierno pueda cometer muchos errores?", preguntó el CEO de Perfil Network a Pichetto. La respuesta del entonces fundador del Peronismo Federal fue concisa: "Hay un escenario abierto en la Argentina para el año 2019, en donde el Peronismo Federal puede ser una opción de triunfo. Así como el último período de la ex presidenta fue malo y no creció ni la economía privada ni el empleo, en la gestión económica, este gobierno no acertó, y los efectos han sido negativos en fuertes sectores del electorado que votó al presidente Macri".