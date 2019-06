Archivo | Pichetto: "El Gobierno asumió con problemas graves que no explicó"

por Jorge Fontevecchia

En octubre de 2018, Jorge Fontevecchia reunió para una entrevista en conjunto al profesor y consultor Jaime Durán Barba y al senador nacional Miguel Ángel Pichetto. Ambos analizaron la política nacional y la coyuntura política. Ahora, aquella entrevista adopta una perspectiva particular al conocer la noticia de que el hasta hoy titular del bloque del PJ en el Senado se convirtió en el compañero de fórmula de Mauricio Macri. A continuación, un segmento de la entrevista.

El senador nacional peronista Miguel Ángel Pichetto, brindó una entrevista - debate a Diario PERFIL de la cual participó también Jaime Durán Barba. Durante el encuentro, que contó con Jorge Fontevecchia como entrevistador, Pichetto reconoció algunos aciertos del Gobierno pero criticó el rumbo económico. "El Gobierno hizo cosas correctas como la salida del cepo y el blanqueo pero no incentivaron la demanda, no generaron políticas vinculadas al consumo"

En la charla, de la cual participó también el asesor de Macri, Jaime Durán Barba, Pichetto criticó al Gobierno por "la idea de que los problemas iban resolverse por solucionar el default y que iban a llover las inversiones".

"El equipo económico que diseñó el Gobierno con los CEO's fracasó", sentenció quien fuera presidente del bloque de senadores kirchneristas. Para ejemplificar su rechazo, con un caso puntual, añadió: "Hubo un presidente del Banco Central con ataques de pánico, la verdad (Luis) Caputo ha sido lamentable".

Pichetto se diferenció del Gobierno en relación al lugar donde, según su visión, se colocó la economía. "Yo le hubiese dado más centralidad a la política económica. La política fue paritarias a la baja, ajuste y apertura".

Debate sobre la nueva y la vieja política, entre Miguel Pichetto y Jaime Duran Barba.

Al ser consultado respecto de la deuda externa, Pichetto fue contundente: "La deuda sirvió para sostener políticas del Estado. Uno de los problemas que nadie afronta son los gastos de seguridad social. No digo que haya que eliminarlos. Lo que digo es que son sostenibles en el mediano y largo plazo en la medida que la Argentina crezca. Cuando analizamos el presupuesto, el 60% es seguridad social".

Asimismo, Miguel Ángel Pichetto señaló que el Gobierno asumió con "problemas graves" que no explicitó. En relación a la herencia recibida, consideró que las políticas económicas llevadas adelante por el ex ministro de Economía Axel Kicillof "atrasaban 60 años".

Por otra parte, Jorge Fontevecchia le preguntó a Duran Barba si él era el responsable de que el Gobierno no haya transmitido los problemas recibidos, el ecuatoriano se excusó: "Quienes estudian psicología y comunicación saben que diciendo las cosas no se explican. Este gobierno comunica de otra manera. Por eso le fue bien en la Ciudad, por eso ganamos las elecciones. Han comprobado que la comunicación por las palabras no es la comunicación mejor".

Respecto de temas comunicacionales, Duran Barba se refirió a la foto que se sacó su interlocutor junto a Sergio Massa, Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey, al lanzar una nueva propuesta política: "La foto era muy pobre para la alternativa que ellos tienen. Una mesa muy aburrida con cuatro personas no motivaba ninguna emoción, y desde el punto de vista técnico, es muy malo".

