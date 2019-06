Pichetto, tras el anuncio: habló de los fueros de Cristina y de la charla con Macri

El jefe del bloque de senadores del justicialismo, Miguel Ángel Pichetto, anunció este martes en conferencia de prensa que será el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en las próximas elecciones nacionales y dejará su cargo en el Congreso. "Macri me llamó hoy por la tarde y me pidió que lo acompañara. Inmediatamente dije que sí".

"Espero poder estar a la altura de las circunstancias, y con la lealtad que un vicepresidente tiene que acompañar a su presidente. Es un rol que estoy seguro que voy a poder cumplir con responsabilidad, con humildad y sabiendo cuáles son los límites. Acá es el presidente Macri el que ha decidido convocarme y hacer una base de sustentación política más fuerte", afirmó Miguel Ángel Pichetto.

Consultado por su crítica postura sobre las prisiones preventivas sobre funcionarios kirchneristas y la defensa de los fueros de los legisladores como Cristina Fernández de Kirchner, que marcaron una grieta entre Pichetto y el oficialismo, el candidato a vice ratificó su opinión: "La propuesta del presidente es tomarme de manera integral con lo que soy y lo que he pensado siempre, la vigencia del estado de derecho. Estoy en contra de la prisión preventiva anticipada. También los espacios políticos necesitan de la diversidad. Mi aporte también va a ser ese, una mirada sobre el sistema judicial argentino, hay que darle mayor transparencia. He mantenido posiciones muy claras que forman parte de una visión del derecho y de lo que significan los fueros, no voy a modificar esa posición".

El "tío" Pichetto y el macrismo: críticas al PRO, encuentros con Macri y amistad con Frigerio

Más adelante, Pichetto detalló que se comunicó con sus ex compañeros de Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa y Juan Schiaretti, espacio que proponía la "tercera vía" entre Macri y Cristina y que impulsaba Pichetto hasta su decisión de este martes.

Por otro lado, el senador destacó el gobierno de Cambiemos por sus políticas internacionales: "Califico con aciertos al gobierno de Macri en política internacional: reunirse con Bolsonaro, recomponer la relación con Brasil, Estados Unidos y Europa y la búsqueda de mercados. La economía se está estabilizando. Tenemos destino, nuevas tecnologías, nuevos emprendedores. La Argentina que siempre mira con la estadística de la UCA no es la que me contiene y tampoco al presidente. Buscamos una argentina para los que buscan trabajo".

Macri-Pichetto: "Decidiremos entre una república o un autoritarismo populista"

Además, el funcionario del PJ pidió revalorizar a las Fuerzas Armadas: "Hay que jerarquizar las Fuerzas Armadas de la democracia que la Argentina tiene muchos espacios vacíos. Hay que terminar con la lógica histórica de mirar la Argentina con la visión de hace 50 años. Hay que aumentar su presupuesto".

Por último, celebró la reacción de los mercados luego del anuncio: "El mercado funciona con reglas que no dependen del voluntarismo político pero hoy ha tenido una reacción que no me animo a decir que fue por esta decisión que tomó el Presidente, pero el mercado percibe los mensajes. Los bonos en Nueva York han crecido un 3,4% y el Riesgo País bajó 40 puntos. Ha sido asimilado de manera correcta por los mercados. Esperemos que baje más el Riesgo País".

J.D. / C. P.