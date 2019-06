Agustín Rossi: "No se vislumbra en Massa una voluntad política de concretar un acuerdo"

Noticias Relacionadas Un inesperado diálogo entre Alberto Fernández y Sergio Massa en medio del cierre de listas

El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, manifestó su reclamo al dirigente del Frente Renovador Sergio Massa por no tener "voluntad política" para lograr un acuerdo de cara a las elecciones nacionales.

"No se vislumbra en Massa una voluntad política de concretar un acuerdo", afirmó el legislador del krichnerismo, y aclaró que en su espacio sí está clara la "voluntad manifiesta de construir este escenario de unidad opositora".

En declaraciones a la radio FM La Patriada, Rossi señaló: "Está clara nuestra voluntad manifiesta de construir este escenario de unidad opositora, no está tan clara la voluntad de los otros, nosotros vamos a seguir insistiendo. Tenemos voluntad de acuerdo con Sergio Massa y es explícita".

Sergio Massa acompañó a Mairano Arcioni en su triunfo y ratificó la "gran coalición opositora"

En ese marco, advirtió que si no se llegara a un acuerdo con el massismo, no reclamaran que no hubo voluntad desde el kirchnerismo: "Si no se da la unidad, no quiero que después venga alguien y diga 'No se dio porque no nos dieron los espacios que necesitábamos', porque eso no es así".

A su vez, Agustín Rossi se refirió a la visita de Sergio Massa a Chubut, a su amigo y gobernador reelecto este domingo, Mariano Arcioni, con la compañía de Graciela Camaño, justo después de que la diputada dijera que seguiría en la "tercera vía" si Massa acuerda con el kirchnerismo: "Es significativo que Massa haya ido con Camaño ayer a festejar la victoria de Arcioni".

Graciela Camaño: "La tercera vía va a subsistir aunque Sergio Massa no la acompañe"

Por otro lado, el diputado dejó algunas conclusiones sobre las cinco elecciones provinciales de este fin de semana: "Cambiemos hace muy malas elecciones en las provincias. Eso es indicativo de que también en las elecciones provinciales, los candidatos que hoy defienden las políticas nacionales, no encuentran el favoritismo del conjunto de la sociedad".

"La elección de Morales en Jujuy muestra que si el peronismo se hubiese unificado, hubiese ganado las elecciones. Los resultados fueron muy por debajo de las expectativas que el mismo Morales preveía, pero el peronismo unificado hubiese estado en condiciones de ganar las elecciones y así recuperar Jujuy", concluyó.

J.D. / C. P.