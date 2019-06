Massa viaja a Chubut a levantar la mano de Arcioni

En medio de las negociaciones entre Sergio Massa y el kirchnerismo, cuyo acuerdo no fue blanqueado aún, el exdiputado y líder del Frente Renovador viaja a Chubut para mostrarse victorioso en las elecciones en las que apoya al gobernador y candidato favorito, Mariano Arcioni.

El viaje se da en el marco de negociaciones avanzadas de Massa con Máximo Kirchner para formar una oposición contra el gobierno de Mauricio Macri y de un domingo de elecciones en la provincia patagónica en donde se presenta el gobernador Arcioni, muy cercano precisamente al massismo.

Camaño habló de Massa con Fontevecchia: "A veces las mamás no saben qué hacen los hijos"

No obstante, el gobernador se desligó de los acuerdos nacionales que lleva adelante el ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner: "Massa es un amigo, pero nosotros no nos definimos por lo nacional, son cosas que pasan a mucha distancia de nuestras decisiones y nosotros estamos para defender a nuestra provincia. Ahora estamos concentrados en la provincia y cuando llegue el momento tomaremos una postura", resumió el gobernador.

Además, llamó la atención la presencia de uno de los pilares del Frente Renovador, Graciela Camaño, acompañando a Massa, luego de mostrar su descontento con las negociaciones con el kirchnerismo en un reportaje con Jorge Fontevecchia en NET TV: "La tercera vía va a subsistir aunque Sergio Massa no la acompañe. Sergio tiene la responsabilidad de presentarnos a quienes acompañamos su proyecto político una construcción factible", dijo, y aseguró que no seguiría los pasos de del ex intendente de Tigre si se lograra un acuerdo con el kirchnerismo.

Otro de los dirigentes que se sumó al viaje fue el diputado Diego Bossio, quien publicó la foto con su líder político en su cuenta de Twitter: "Con @GracielaCamano y @SergioMassa listos para embarcar a #Chubut para festejar la gran victoria de @arcionimariano".

Ni Vidal ni tercera vía: Massa cierra su alianza con el kirchnerismo

El gobernador peronista Mariano Arcioni fue el candidato más votado en las PASO con 98.671 votos, el 31,72% del padrón, en representación de "Chubut al Frente", una alianza de partidos provinciales. Por el lado del PJ provincial, que logró unificar diversas extracciones del justicialismo en una interna, llevó como candidato al actual intendente de Comodoro Rivadavia, el kirchnerista Carlos Linares. Fue el partido más votado en las PASO y obtuvo entre sus tres candidatos 100.908 votos.

Por eso se estima que será una elección prácticamente mano a mano entre Arcioni y Linares, con el postulante de Cambiemos, el radical Gustavo Menna, en un lejano tercer puesto tras el 14 por ciento de los votos que cosechó en la primaria.

El actual gobernador, que llegó a ese cargo tras la muerte de Mario Das Neves en octubre de 2017, tiene como compañero de fórmula a Ricardo Sastre, mientras que Linares está acompañado por la concejal de Puerto Madryn Claudia Bard y Menna va en el binomio junto a la dirigente de Trevelin Fernanda Abdala.

En 2015, fue Massa quien sugirió al fallecido ex gobernador Mario Das Neves que Arcioni era la mejor opción para acompañarlo en la fórmula, teniendo en cuenta su origen de Comodoro Rivadavia, una de las ciudades más importantes que dirige el kirchnerismo.

Según datos del Tribunal Electoral de Chubut, un total de 439.163 electores se encuentran habilitados para sufragar en las 251 mesas que se distribuirán en la provincia patagónica.

JD/MC