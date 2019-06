Video | Entrevista exclusiva de Jorge Fontevecchia a Graciela Camaño

La diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño, visitó la Editorial Perfil y brindó una entrevista exclusiva a Periodismo Puro, el ciclo de entrevistas de Jorge Fontevecchia que se emite los domingos en NET a las 22 horas.

Allí, Camaño se refirió al panorama electoral que le espera al país y puntualizó sobre las negociaciones que mantiene el líder de su espacio Sergio Massa con el kirchnerismo. A continuación, mirá las primeras cuatro primeras preguntas de la entrevista que podrás ver completa este domingo.

—Usted es la mamá política de Sergio Massa, y, sinceramente, nos cuesta entender qué es lo que está haciendo su hijo político con el Kirchnerismo. Quizás usted nos pueda explicar mejor que nadie hacia dónde está yendo.

—A veces las mamás tampoco saben qué hacen los hijos, ¿no? (se ríe)

—Es verdad.

—En el Congreso de la semana pasada le dimos un mandato vinculado a construir una mayoría opositora al gobierno. Si algo tuvo la convención es marcar la necesidad de plantar los mojones de una oposición. Massa tiene la responsabilidad de presentarnos a quienes acompañamos su proyecto político una construcción factible.

—¿Fue un error fotografiarse con los otros candidatos de Alternativa Federal, con Juan Manuel Urtubey, con Miguel Pichetto, con el gobernador Juan Schiaretti y dos días después dar la sensación de que Nueva Mayoría está más cerca del kirchnerismo que de Alternativa Federal?

Graciela Camaño en la redacción de Editorial Perfil

—No. creo. Nosotros teníamos prevista la Convención con mucha anterioridad. En esa reunión del martes, Sergio dejó claro que lo que poría suceder en el Congreso tenía un carácter vinculante. No creo que haya algo contradictorio.

—Pero los otros candidatos pudieron interpretar que lo vinculante del Congreso iba a ser la ratificación del mensaje de los cuatro meses anteriores respecto de participar en Alternativa Federal.

—Lo importante del Congreso es que presentamos una fuerza política muy consolidada. Tuvimos representantes de 21 provincias. Tenemos candidatos a cargos electivos importantes que van desde concejales de la Provincia de Buenos Aires hasta diputados provinciales de diferentes provincias, candidatos a intendentes. Personalidades fuertes, con responsabilidad electoral. Ahí hay una multitud de pensamientos sobre cómo pararnos respecto al kirchnerismo. Algunos —como yo— renegamos de la idea de una alianza con el kirchnerismo. Advierto que hay un porcentaje muy elevado de ciudadanos que realmente desean ese espacio del medio. Alrededor de un 50% de argentinos que no optan ni por el pasado ni por el presente. Y ahí hay algo para hacer, porque somos dirigentes políticos y nuestra misión más importante es transformar, ser transformadores. La acción política es la de la transformación. El es eso: algo circunstancial para profundizar las transformaciones. Pero no dejo de ser política porque no tenga poder. Eventualmente, el poder ayuda a transformar. Pero convengamos también que muchos concejales de la Provincia de Buenos Aires advierten el fuerte peso que tiene el kirchnerismo en la Provincia. Y eso los hace inclinarse hacia un posible acuerdo.

