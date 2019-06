Jujuy, Mendoza, Tucumán, Entre Ríos y Chubut: ganaron los oficialismos y no cambió el escenario nacional

El domingo 9 de junio fue escenario de elecciones múltiples: Jujuy, Tucumán, Entre Ríos y Chubut eligieron gobernadores y autoridades provinciales, mientras que en Mendoza se celebraron las primarias. En todos los casos, los resultados estuvieron lejos de traer sorpresas y tampoco alcanzaron a modificar el panorama nacional que se define en los próximos días.

Como ocurrió en todos los comicios provinciales de las elecciones 2019, en los cinco distritos se reafirmó la preferencia por los oficialismos locales. Cambiemos solo logró resultados positivos en las generales de Jujuy, con la reelección del radical Gerardo Morales, y en las primarias de Mendoza. Fueron las únicas dos victorias de la Casa Rosada en lo que va del año, un panorama muy distinto al que imaginaban en Balcarce 50 en enero de 2018, poco después del triunfo de las legislativas de 2017, cuando esperaban ganar la gobernación en 14 provincias.

Los comicios que se celebraron en 2019 tuvieron un componente en común: en todos los casos se reforzó la "teoría de los oficialismos locales", que emerge de un análisis en que las elecciones provinciales responden a lógicas desconectadas de la competencia nacional.

Cuáles son las provincias en las que debe ganar Cambiemos para que Mauricio Macri sea reelecto

Todos los gobernadores que se postularon a reelección la la consiguieron. En Mendoza, el candidato de Cambiemos se impuso en las primarias y va camino a ganar la general para suceder al mandatario oficialista, Alfredo Cornejo, que no puede aspirar a un segundo mandato. La situación en las provincias, sin embargo, no puede extrapolarse a nivel nacional. Todo indica que aún no hay definiciones y que el panorama de cada distrito puede distar de la lógica nacional.

Mientras tanto, las miradas ahora están puestas en el próximo 22 de junio, fecha límite para el cierre de listas, donde se terminarán de configurar las principales fuerzas políticas que se disputarán los próximos cuatro años de gobierno, respecto a las que varios referentes provinciales ya manifestaron su postura.

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, se impuso este domingo con una amplia diferencia sobre sus oponentes y logró la reelección, con un apoyo a viva voz a la fórmula Fernández-Fernández. Con el 89% de las mesas escrutadas, el mandatario obtuvo una amplia victoria con el 50,29% por sobre un 20% de la candidata de Cambiemos. Ricardo Bussi, el candidato de Fuerza Republicana e hijo del represor Antonio Domingo Bussi obtuvo un 13% y sorprendió el 11.57% del ex gobernador José Alperovich.

El mandatario de Tucumán, Juan Manzur, fue reelecto en su provincia.

Entre Ríos. El gobernador peronista Gustavo Bordet confirmó la tendencia de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y se alzó con un cómodo triunfo del 57,47% que le permite ser reelecto hasta 2023. Bordet superó por más de 20 puntos al candidato de Cambiemos, Atilio Benedetti. En la previa a las primarias, Mauricio Macri viajó a Entre Ríos para apoyar a Benedetti, aunque luego del mal resultado se despegó un poco de su candidato.

Jujuy. El respiro para Cambiemos lo trajo el gobernador Gerardo Morales. Con más del 96% del escrutinio, el mandatario se consagró con el 43,7% bajo el sello del Frente Cambia Jujuy, y tendrá un nuevo mandato por los próximos cuatro años. Morales ganó la provincia por más de 10 puntos frente a su principal opositor, el peronista Julio Daniel Ferreyra que llegó al 32%. Morales forma parte de la comisión política del radicalismo que surgió tras la Convención de Parque Norte y que tiene el mandato de conseguir más peso político en la coalición gobernante. Al festejar su triunfo, reafirmó su apoyo al presidente y le agradeció el apoyo."Es un jujeño más", dijo Morales.

El gobernador Gerardo Morales celebró el triunfo en Jujuy.

Chubut. Mariano Arcioni conquistó la reelección con el 38% de los votos frente al intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, que llegó al 31% y al diputado nacional de Cambiemos, Gustavo Menna, que obtuvo el 14%. El mandatario provincial era el vicegobernador del ex mandatario Mario Das Neves, y se puso al frente de la provincia el 31 de octubre de 2017, tras su fallecimiento. Arcioni formó un frente con el partido Chubut Somos Todos y el Partido Acción Chubutense (PACH).

Al conocerse los primeros resultados de su triunfo, recibió el apoyo del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y los diputados Graciela Camaño y Diego Bossiom en medio de las tensiones de las últimas semanas sobre el destino del tigrense frente a las elecciones de octubre.

Mendoza. La segunda buena noticia de la jornada para Cambiemos la trajo el desempeño de la coalición oficialista en el distrito cuyano. El Frente Cambia Mendoza (Cambiemos) se impuso en las PASO provinciales sobre el PJ, y resolvió su interna con el PRO con la consagración del actual intendente de la capital mendocina, Rodolfo Suárez, que le sacó más de de 15 puntos a Omar de Marchi, intendente de Luján de Cuyo. De esta forma, el delfín del gobernador Alfredo Cornejo será el candidato del oficialismo de cara a las elecciones generales del 29 de septiembre.

El candidato a Gobernador de Mendoza por la UCR, Rodolfo Suárez, le ganó la interna al candidato del PRO en las PASO.

A.G./F.F.