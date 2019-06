Triunfal, Gerardo Morales le hizo un guiño a Macri: "Es un jujeño más"

Envalentonado por la tendencia que marca su reelección, Gerardo Morales le dio la primera alegría a Cambiemos en 2019 y ratificó su alianza con Mauricio Macri. Ante la euforia de los militantes del Frente Cambia Jujuy, el gobernador radical, que logra su segundo mandato al frente de la provincia, agradeció el apoyo que obtuvo este domingo en las urnas y le envió un guiño al presidente: "Es un jujeño más", deslizó.

Pasadas las once de la noche, y con tal solo el 20% de los votos escrutados, Morales se autoproclamó vencedor ante el candidato del Frente Justicialista, Julio Ferreyra. "Hay una ratificación del pueblo a lo que hicimos. No nos vamos a apartar de la decisión que hemos tomado: la paz y el respeto que vivimos en Jujuy, recuperar nuestro orgullo", sintetizó. Ferreyra todavía no acceptó la derrota.

Gerardo Morales, la carta del triunfo de la Casa Rosada

Sobre los objetivos para su segundo mandato, Gerardo Morales apunto a consolidar la matriz productiva y el turismo. "Somos una gran provincia y un gran pueblo. Vamos a seguir haciendo todo lo que tenemos que hacer. Todos quieren venir porque acá se respira un clima de paz. Jujuy es una de las provincias más maravillosas. Se han terminado los cortes de rutas, la quema de cubiertas, la corrupción", sostuvo Morales en alusión a su histórica rivalidad con la líder de la Túpac Amaru, Milagro Sala.

Guiño

En un claro mensaje hacia la estrategia electoral de la Casa Rosada, Morales respaldó la figura de Mauricio Macri y le agradeció el compromiso político y económico con su gestión. "Quiero agradecerle al presidente. Es otro jujeño más. Gracias por habernos acompañado con la producción de litio, el nuevo aeropuerto y con todo lo que se ha hecho. Como pueblo tenemos que estar agradecidos por el acompañamiento", indicó. Morales forma parte de la comisión política del radicalismo que surgió tras la Convención de Parque Norte y que tiene el mandato de conseguir más peso político en la coalición gobernante.

Macri ofreció la vicepresidencia para un radical o al menos dejó esa puerta abierta. Sin embargo, muchos en la UCR pretenden una gran interna y disputar también la presidencia.

Macri se anota un punto, pero mira con preocupación el mapa electoral

En el plano local, pese a la autoproclamación de Morales, su contrincante, el peronista Julio Ferreyra, no reconoció la derrota y describió a su performance como "muy buena". El candidato a gobernador de Jujuy por el Frente Justicialista aclaró que esperará hasta las primeras horas de este lunes para conocer los datos finales de la elección.

PCH/MC