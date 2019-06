Massa acompañó a Arcioni en su triunfo y ratificó la "gran coalición opositora"

El líder del Frente Renovador Sergio Massa viajó a Chubut para celebrar la victoria de su amigo, el gobernador Mariano Arcioni, reelecto este domingo por una diferencia de entre "8 y 10" puntos, según confirmó el mandatario. En ese marco, Massa ratificó su deseo de que "la Argentina sale adelante si construimos una gran coalición opositora".

No obstante, esquivó las consultas de un posible acuerdo con el kirchnerismo: "Fui claro, hoy vine a acompañar a un gran gobernador que heredó una situación difícil. No hay mensaje más importante que el poder decirle a los argentinos que acá ganó un gran dirigente, que abrió los brazos convocando a todos, pero planteando un límite al poder central".

Antes de las declaraciones de Massa, Arcioni pidió un aplauso especial para el ex intendente de Tigre: "Este es un proyecto inclusivo. Optimista. Un proyecto de esperanza. Estamos defendiendo los intereses de los chubutenses y lo vamos a seguir haciendo. Quiero hacerle una especial mención a un amigo de la vida, que es Sergio Massa". No obstante, antes de la victoria había señalado que los acuerdos nacionales serán analizados más adelante, desligando así los rumores del acuerdo con la dupla Fernández hasta el momento.

Massa viaja a Chubut a levantar la mano de Arcioni

"El llamado está para todos. Para todos los que entiendan que la política se tiene que hacer como la venimos haciendo. Las puertas no están abiertas para los especuladores. A todos lo que no escucharon el llamado de unidad, el corazón de este gobernador está abierto… Para todo el mundo que quiera traer proyectos, ideas, y que quiera empujar del mismo carro contra las medidas de un gobierno central que impacta a toda la Patagonia", aseguró Arcioni, quien votó en la escuela provincial 1, ubicada en pleno centro de Comodoro Rivadavia.

Por otro lado, Massa detacó que "lo más importante es el mensaje que Chubut le dio a la Argentina. Quiere liderazgos sanos y jóvenes. Pero sobre todas las cosas entender el valor de la provincia. Rica en su pesca, en sus minerales, en sus combustibles. Según el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Comodoro Rivadavia es la segunda ciudad con mayor desarrollo humano de la Argentina en el último año".

Graciela Camaño: "La tercera vía va a subsistir aunque Sergio Massa no la acompañe"

Además, llamó la atención la presencia de uno de los pilares del Frente Renovador, Graciela Camaño, acompañando a Massa, luego de mostrar su descontento con las negociaciones con el kirchnerismo en un reportaje con Jorge Fontevecchia en NET TV: "La tercera vía va a subsistir aunque Sergio Massa no la acompañe. Sergio tiene la responsabilidad de presentarnos a quienes acompañamos su proyecto político una construcción factible", dijo, y aseguró que no seguiría los pasos de del ex intendente de Tigre si se lograra un acuerdo con el kirchnerismo.

Otro de los dirigentes que se sumó al viaje fue el diputado Diego Bossio, quien publicó la foto con su líder político en su cuenta de Twitter: "Con @GracielaCamano y @SergioMassa listos para embarcar a #Chubut para festejar la gran victoria de @arcionimariano".

Hasta el momento, con un 87% de las mesas escrutadas, Arcioni obtiene un 37.53% de los votos por sobre los 30,96% de Carlos Linares.

JDI/MC