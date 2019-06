Camaño: "La provincia de Buenos Aires es un gran problema para el resto del país"

En una entrevista en la que habló de las próximas elecciones presidenciales, Graciela Camaño hizo un paréntesis para referirse a la situación política de la Provincia de Buenos Aires y expresar sus dudas tanto de la estabilidad de la gobernadora María Eugenia Vidal como de su intención propia de voto. La diputada del Frente Renovador aseguró que la Provincia de Buenos Aires "es un gran problema para el resto del país" porque "está en absoluto déficit con respecto al déficit de las provincias". Además, dijo que no sabe si votará por los candidatos kirchneristas si se sella la alianza del Massismo con Cristina Kirchner.

Jorge Fontevecchia: Hablemos de su distrito, la Provincia de Buenos Aires, ¿Qué cree que va a pasar?

Graciela Camaño: Creo que las colectoras también dejarían débil a Vidal. Pero también hay un dato de la realidad: la gente aún no está en el proceso electoral, menos mal que la gente no está en el proceso electoral. Me parece obsceno hablar de cómo acordarán los políticos. Todas estas especulaciones son del círculo rojo. ¿Qué va a pasar en la Provincia de Buenos Aires? La respuesta es: faltan candidatos. De hecho, falta el candidato de la Alternativa Federal o de lo que se construya.

—¿Usted cree que el haber resucitado la posibilidad de las colectoras es un mensaje a Massa?

—No sé que fue, pero indudablemente... no sé que fue, honestamente le digo. No, no sé que grado de verosimilitud tiene eso...

—No lo asocia con la...

—De qué usina salió.... lo único que sí advierto es que debilita a Vidal ¿no? esa historia la ha debilitado porque la ha puesto como alguien que necesita abrirse a colectoras porque no llega. Entonces, sí me parece que...

—¿Vidal podrá ser reelecta?

—No lo sé. Cuando hay elecciones presidenciales es muy relevante el que está arriba. Es quien tira la lista para arriba. El kirchnerismo es muy fuerte en la Provincia de Buenos Aires, pese a que perdió en la última elección. Yo vivo y voto en la provincia.

—¿Votaría por Kicillof-Magario?

—No lo sé.

—¿Le hubiera gustado que Sergio Massa fuera Gobernador?

—No. Su sueño es otro. Como siempre él mismo repite: la política no es para él un trabajo. La Provincia tiene la particularidad de que la gran mayoría de los diputados y senadores que la representan son porteños o del Gran Buenos Aires. O sea, que es una provincia colonizada, en algún sentido. Además es el gran problema de la Argentina. Si no se resuelve el problema de la provincia, no se resuelve el problema de Argentina. La Provincia necesita tener un período electoral que le permita construir claramente su soberanía. La dependencia va desde la obra pública al manejo de la soberanía, está en todos los rubros.

—La provincia necesitaría entonces de un gobernador en sintonía con el gobierno nacional.

—Se necesita que todos entendamos que la provincia de Buenos Aires es un gran problema para el resto del país. Y para resolver ese problema es necesaria una decisión política del gobierno nacional. A partir de allí, en la mesa de las decisiones de coparticipación de la República Argentina, se debe reconocer que la Provincia de Buenos Aires está en absoluto déficit con respecto al déficit de las provincias. A la Provincia de Buenos Aires se le achacan las bondades de los beneficios que tiene la Capital Federal.

Pero la Provincia de Buenos Aires, que es la receptora de todos los desasosiegos, las pobrezas, y las necesidades del resto del país y de otros países linderos, no tiene el presupuesto ni el dinero que le corresponde en materia de coparticipación federal. Si esto no se resuelve, si no se tiene la inteligencia de resolver esto, nunca se va a resolver la Argentina. Cada provincia podrá resolverse en forma particular, podrá tener sus cuentas en orden como muchas provincias de hecho la tienen, porque uno de las cuestiones que hay que mirar cuando se miran los triunfos electorales en las provincias, es que los gobernadores han hecho muy buenas gestiones y tienen dinero en sus arcas, producto de las muy buenas gestiones que han hecho.

—Y de..

—La Provincia de Buenos Aires tiene un problema endémico. Y viejo. Viene desde la época de la gobernación de Alejandro Armendáriz, en que la Provincia de Buenos Aires perdió su coparticipación. Después cuando Carlos Menem la resolvió con Duhalde, apeló a lo se llamó "Fondo del Conurbano Bonaerense", que en realidad fue un reconocimiento provisorio. Finalmente, terminamos perdiendo también el Fondo del Conurbano Bonaerense. La provincia aporta al Producto Bruto Interno del país como ninguna otra. Es imprescindible que se nos reconozca nuestro Producto Bruto Interno, y se nos dé el dinero que nos corresponde a los habitantes de la Provincia de Buenos Aires.

Esto que debería ser resuelto y debería ser defendido en el Congreso de La Nación, en la Cámara de Senadores, fundamentalmente que están en juego los intereses de cada una de las provincias, no es posible, porque la provincia no tiene representantes con real provincialidad. A veces siento envidia cuando en la Cámara de Diputados veo que los diputados de bloques opositores entre sí a nivel local, defienden los presupuestos de sus propias provincias. Le reclaman al gobierno nacional el presupuesto que le corresponde a sus provincias. Esto no ocurre en la Provincia de Buenos Aires. Cuando hice un discurso en ese sentido, me dijeron que estaba...

—A favor de Vidal.

—Exactamente. Pensaba que estaba fuera de lugar ¿qué hacía yo defendiendo el presupuesto de mi provincia? Y lo que hacía era señalar problemas que luego sucedieron, como cuando se transfirió el tema del transporte. Marqué qué pasaría con una persona que vivie en el fondo de José León Suárez, en San Martín, cuánto dinero necesitaría para ir a su trabajo. El problema es realmente muy serio.

