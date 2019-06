Felipe Solá apuntó contra Dady Brieva y Mempo Giardinelli: "Perjudican a nuestros candidatos"

Felipe Solá opinó sobre las declaraciones del actor y cómico Dady Brieva respecto de su idea de crear "una Conadep del periodismo" para controlar qué dicen algunos comunicadores. Además recuperó lo que dijo tiempo atrás el escritor Mempo Giardinelli, que pidió reformar el Poder Judicial. Crítico, Solá sostuvo que "esa gente embroma a nuestros candidatos".

El integrante del Frente de Todos se refirió a los dichos de Brieva, quien el pasado domingo pidió una especie de regulación para los medios de comunicación, y citó como ejemplo a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), el organismo creado por Raúl Alfonsín para investigar los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. "Yo creo que se tendría que hacer una Conadep del periodismo, lo dije más de una vez. Hay un periodismo que es totalmente responsable de lo que ha pasado", dijo el actor.

Consultado al respecto en el programa que conduce Marcelo Zlotogwiazda por C5N, el diputado nacional sostuvo: "No estoy de acuerdo, no se tiene que hacer una Conadep de nada. La única Conadep que existió fue después del horror. Lo que tiene que funcionar es la Justicia, que no es el caso del periodismo” manifestó. Luego consideró que un organismo similar para el periodismo implicaría “una especie de juicio político a los periodistas, que no pasa por la Justicia sino por elementos subjetivos de tipo ideológico".

En esa línea, Solá se mostró en desacuerdo con las declaraciones del integrante de Midachi y opinó que sus palabras "se vienen en contra de los candidatos" del frente opositor que integra junto a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. "Dady dice 'esto se me va a venir en contra', yo creo que es un fenomenal actor y cómico, y que es sincero y va de frente. Ahora, no se le va a venir en contra a él, se les va a venir en contra a los candidatos. La gente que habla así perjudica a todos los candidatos", replicó.

El exgobernador bonaerense citó además el ejemplo de Mempo Giardinelli, el escritor y periodista que generó polémica poco más de un mes atrás con la propuesta de una nueva Constitución Nacional que incluye, entre otras cosas, la eliminación del Poder Judicial. "Cuando Mempo Giardinelli dice que no tiene que haber Poder Judicial recibirá el aplauso de sus amigos, de los intelectuales que lo aprecian y demás, pero nos embroma", opinó Solá.

Fernández repudió la foto de Máximo y Cúneo: "Estoy enfrentado con los nazis y antisemitas"

Otro que no quedó exento del análisis crítico del legislador fue el conductor Santiago Cúneo, quien tuvo comentarios antisemitas en su programa de televisión y posó recientemente en una foto junto a Máximo Kirchner, que publicó en sus redes sociales. "Cuando Cúneo se saca una foto con los candidatos nos embroma", expresó. "Hay gente que hace daño y cree que ha cumplido con su propia ideología, ha dicho lo que pensaba. ¿Sabés qué hace? Conspira en contra de una política ganadora".

VOTAMOS :



FERNANDEZ - FERNANDEZ



GANAR O GANAR !!! pic.twitter.com/YtkciwZ5Ct — Santiago Cuneo (@SantiagoCuneo) June 14, 2019

En ese sentido, Solá consideró que "una cosa es el pensamiento ideológico de fulano y zutano, y otra cosa es hacer política en el sentido más alto de la palabra, y mucho más en campaña electoral".

