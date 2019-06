Alberto Fernández repudió la foto de Máximo Kirchner con Santiago Cúneo: "Estoy enfrentado con los nazis y antisemitas"

La foto que subió a sus redes sociales Santiago Cúneo junto al diputado Máximo Kirchner generó fuertes cuestionamientos ya que el polémico periodista y político es acusado de antisemita. Entre todas las críticas, hasta el propio candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, repudió la imagen: "Estoy enfrentado con los nazis y antisemitas".

"Votamos Fernández-Fernández. A ganar", publicó Cúneo en su cuenta de Twitter junto a una foto con Máximo tomada en el Instituto Patria. El periodista, que tuvo una salida controvertida de Crónica TV por afirmaciones contra los judíos, había lanzado su precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el partido del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

VOTAMOS :



FERNANDEZ - FERNANDEZ



GANAR O GANAR !!! pic.twitter.com/YtkciwZ5Ct — Santiago Cuneo (@SantiagoCuneo) June 14, 2019

En ese contexto, Fernández se refirió a esa imagen y, si bien mostró desconocer las circunstancias de la foto, se distanció de Cúneo. “No sé en qué circunstancias salió esa foto, no sé si es actual o vieja. Con los nazis, los antisemitas o pónganle el nombre que quieran, estoy absolutamente enfrentado, como con cualquier ideología que discrimine a una persona", señaló en declaraciones realizadas a Omar Lavieri y Sergio Berensztein en el programa “Política y Pelotas”, que se emite por La 990 Radio.

Asimismo, defendió al hijo de su compañera de fórmula Cristina Kirchner: "No creo que Máximo esté avalando una cosa así, sinceramente lo digo. Conozco la forma de pensar de Máximo y él tiene una vocación democrática y su lucha contra la discriminación absolutamente firme”.

Por otro lado, el candidato presidencial también defendió a la ex presidenta Cristina Kirchner frente a las acusaciones por presunta corrupción y aseguró que más allá de cualquier crítica que se le pueda hacer "no es chorra", pero "la metieron con fórceps en un sinfín de causas".

Fernández no rechazó la posibilidad de que haya habido casos de corrupción durante el gobierno anterior pero aseguró: "Sé que Cristina no se metería nunca en una cosa así. La conozco. Podemos atribuirle mil cosas, que es antipática, que es soberbia, pero Cristina no es chorra ni ladrona, estoy seguro de lo que digo".

El ex jefe de Gabinete afirmó que "los procesamientos de Cristina son todos arbitrarios" y hay en ellos "una aplicación de la responsabilidad objetiva que es incomprensible". Al respecto, puso de ejemplo que "el procesamiento de (el juez Julián) Ercolini dice que Cristina es responsable de haber mandado los presupuestos donde se aprobaban las obras de Santa Cruz" e interrogó: "¿Qué delito es ese?".

"No voy a hablar de (el exsecretario de Obras Públicas) José López, que tiene nueve millones de dólares en el auto", indicó Fernández, al ser consultado por el accionar de los funcionarios del gobierno anterior, al tiempo que dijo no conocer el caso del ex ministro de Planificación Julio De Vido.

Alianzas. De cara a las elecciones 2019 y todos los movimientos en un cierre de alianzas caliente, manifestó: “El ingreso de Sergio Massa al frente es la concreción de una vieja aspiración que yo me puse en la cabeza después del año 2017". "Él es representativo de un espacio electoral y sin duda significativo, el 'massismo' existe. Su ingreso lo que representa es esta vocación de unir fuerzas para dar vuelta esta página que empezó a escribirse el 10 de diciembre de 2015", añadió.

"Nosotros lo celebramos porque estamos convencidos de que en Argentina que se viene hacemos falta todos, no podemos prescindir de nadie. Cada uno tiene que cumplir sus tareas en el lugar donde le toque para garantizar el éxito de la gestión. Massa tiene mucho para dar, es un hombre que además de lo electoral se ha preparado muchísimo en la gestión pública. Estoy seguro que él puede servir en nuestro frente. Las discusiones son las discusiones propiamente de dos fuerzas: representación, ser reconocido como fuerza, autonomía, independencia de criterios, cosas con las que estamos totalmente de acuerdo en reconocer y en nuestra lógica de construcción estamos de acuerdo. No pidió nada especial”, aseguró.

En cuanto al cruce de Miguel Ángel Pichetto con Axel Kicillof, al que catalogó de comunista, señaló: “La declaración de Pichetto fue algo no pensado, sentido pero no pensado. Me pareció una calificación que no es cierta porque el comunismo, como fue conocido, prácticamente no tiene esencia en el presente. El comunismo que existe es democrático, distinto. Esto sin perjuicio de que creo que Axel no lo es. Es una opinión de Pichetto que no fue bien pensada y que se le vino en contra. Hasta el Partido Comunista salió a decir que Kicillof no está afiliado”.

Sobre sus prioridades en caso de que llegue a ser presidente, explicó: “Macri nos va a dejar un país con una pobreza cercana al 40%, con una recesión galopante, una desocupación preocupante y con una deuda nunca vista. Lo primero que tenemos que volver a hacer es poner en funcionamiento la economía argentina, para que los argentinos trabajen y salgan de la pobreza, para producir y exportar y poder pagar la deuda. Todo esto tiene que hacerse en sintonía. Para poder hacer esto, estoy convencido de que hay que hacerlo poniéndole fin a la “grieta” porque el esfuerzo que hay que hacer es tan grande que hacemos falta todos, no se puede prescindir de nadie. Le tenemos que dar la vuelta a la página del desencuentro y empezar a escribir otra página. Es dar vuelta la página para no dormir con la conciencia de que uno de cada dos chicos es pobre".

"Hoy la actividad industrial está ocupada solo en un 60%, ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Tenemos que unirnos para que el consumo vuelva a la Argentina, para que los comercios vuelvan a abrir, para que un profesional independiente pueda cobrar sus honorarios. Dentro del oficialismo hay de todo, gente del bien, algunos que admiten el fracaso. Hay millones de votantes de Macri que se sienten decepcionados. Hay que dar vuelta la página”, argumentó.

Aborto. Uno de los temas de la campaña electoral es la interrupción voluntaria del embarazo, en ese contexto, Alberto Fernández se mostró a favor de la legalización: “Al aborto algunos lo quieren convertir en un dilema moral y los dilemas morales en el postmodernismo son muy difíciles de sostener. En Argentina hay un montón de abortos semanalmente y algunos de esos abortos terminan con la muerte de la mujer. Es una cuestión de Salud Pública y no podemos hacernos los distraídos frente a eso. Yo creo en la necesidad de legalizarlo al aborto".

En esa línea, aseguró que el primer paso debe ser despenalizarlo: "Tal vez, podríamos ir ganando terreno despenalizándolo. Porque si lo despenalizás ya, algo que creo en lo que todos estamos de acuerdo, vas a terminar con la clandestinidad del aborto y vas a terminar con el mercado negro de algunos médicos y con la desesperación de muchas mujeres. Después hay que ir camino a la legalización, que es el objetivo final. He sido categórico: yo estoy de acuerdo con eso y no sé por qué lo ponen en duda. Está claro que la sociedad está dividida y hay que dar un debate más profundo”.

Fútbol Para Todos. El exfuncionario también hizo referencia a uno de los programas más cuestionados durante el kirchnerismo, y aseguró que, en este momento del país, no piensan en reflotarlo. “Con un déficit fiscal de 5 puntos es muy difícil ponerme a pensar en eso (Fútbol para Todos). Me duele mucho que muchos argentinos no puedan acceder al único divertimento que tienen un fin de semana, que es ver un partido de fútbol, porque hay que pagar para eso. Y que no haya quedado ni siquiera un partido libre para la televisión abierta. Me parece que con los años pasamos en Argentina de un extremo al otro, y eso no es bueno. Confieso que no lo veo entre mis urgencias. Tenemos que pensar en la gente que trabaja y que su divertimento es ver un partido de fútbol el fin de semana y que ni siquiera pueda acceder a eso ya es mucho. Demasiado castigo para los pobres, ¿no?", argumentó.

ED / AS