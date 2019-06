Leales K, recién llegados y los primeros en volver, en una batalla caliente por las listas

por Rosario Ayerdi

El cierre de listas del Frente de Todos se convirtió en una de las negociaciones más calientes de las últimas elecciones. Los históricos leales, los que regresaron hace varios meses y los que se acaban de incorporar a la alianza que competirá contra Mauricio Macri piden ahora lugares en las distintas listas. Y, como un juego habitual de las discusiones finales, hasta amenazan con irse con el oponente.

Cristina Kirchner está activa. Al igual que en los cierres de las elecciones a gobernador, la candidata a vicepresidenta es quien mantiene las conversaciones con los gobernadores para acordar las listas de diputados y senadores nacionales. Hasta ahora, los jefes provinciales no tuvieron quejas ya que la mayoría de los gobernadores peronistas renuevan diputados, en donde hay más bancas para repartir. De los territorios que tienen elección de senadores solo aparecen los aliados de Chaco, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Santiago del Estero. En los últimos dos territorios es en los que la senadora de Unidad Ciudadana más cederá. Allí gobiernan Gustavo Bordet y Gerardo Zamora. Estas conversaciones son seguidas de cerca por Alberto Fernández, quien tiene la tarea de cerrar los nombres en la Ciudad de Buenos Aires.

Además de la candidatura a jefe de Gobierno porteño por la que pelean Matías Lammens, Mariano Recalde y Victoria Donda, existen demasiadas posturas enfrentadas por la boleta de senadores nacionales y los espacios para la Legislatura porteña y las comunas. Además, a Fernando “Pino” Solanas se le vence el mandato como senador.

La provincia de Buenos Aires es el territorio en el que aparecen los empujones más fuertes por ocupar un lugar. Los intendentes del Conurbano que se quedaron sin la Gobernación son los que más pidieron: además de querer el protagonismo en las listas de legisladores, pretenden tres lugares en la boleta de diputados nacionales (con verdadera posibilidad de ingresar) y solicitaron el compromiso de, en caso de ganar la elección, conseguir cargos no solo en el gobierno provincial, sino también en el Ejecutivo nacional.

Quien tiene la lapicera con la que se llenarán los casilleros en este distrito es Máximo Kirchner. Le dijo a Sergio Massa que está dispuesto a ir en el tercer puesto como diputado para dejarle a él el primero. Pero el tigrense que se sumó a última hora insistió con su postulación presidencial. Pidió además, tres espacios para el Congreso y un legislador provincial por las ocho secciones electorales (Máximo ya bajó este pedido a cinco).

El sindicalismo también pelea por estar. Hugo Moyano pidió por su hijo Facundo y el secretario general de Canillitas, Omar Plaini también ya tendría el lugar que solicitó: senador provincial por La Plata.

La ex presidenta hizo dos pedidos para la Provincia y fueron por las dirigentes de La Cámpora, Mayra Mendoza y Fernanda Raverta. Serán candidatas a intendentas de Quilmes y Mar del Plata y no tendrán competencia interna.

La discusión sobre Tigre está abierta. Si bien ya acordaron con Massa el reparto de los distritos, Alberto Fernández se opone a negarle la interna al intendente Julio Zamora. (quien habló con Miguel Pichetto). Sin embargo, los alcaldes del Conurbano buscan torcer esta decisión y que finalmente el líder del Frente Renovador le pueda dar ese lugar a su mujer, Malena Galmarini.

Lo que hará el último candidato presidencial por el kirchnerismo, Daniel Scioli, es una incógnita. En las últimas horas mantuvo un diálogo telefónico con Miguel Pichetto.

Felipe Solá asegura ser el “más modesto” de la negociación y el Movimiento Evita pide lugares en la Legislatura bonaerense, además del compromiso de, ante una victoria, ocupar el Ministerio de Desarrollo Social.