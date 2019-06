Cristina y Alberto Fernández se reunieron con los Moyano por el armado de las listas

Los candidatos del Frente de Todos Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Axel Kicillof y Verónica Magario se reunieron esta tarde con dirigentes gremiales del "Frente Sindical para el Modelo Nacional". El encuentro, que comenzó con un almuerzo, se desarrolló en la sede de La Bancaria, y participaron, entre otros, el anfitrión Sergio Palazzo, y los jefes de Camioneros, Hugo y Pablo Moyano. Los dirigentes gremiales le brindaron su apoyo a la fórmula presidencial y a la bonaerense, que por primera vez se mostraron juntas luego de que ayer cerrara el período para la inscripción de alianzas.

Además de los sindicalistas mencionados, estuvieron presente Héctor Amichetti, Vanesa Siley, Hugo Yasky, Raúl Durdos, Roberto Baradel, Daniel Catalano, Pablo Moyano, Walter Correa, Dora Martínez, Rubén García, Abel Furlan, Horacio Guilini, Edgardo Llanos, Pablo Michelin, Domingo Moreira y Omar Plaini. El Frente de Todos, que llevará como candidatos a la fórmula integrada por Fernández y Cristina Kirchner, quedó inscripto con la conformación de 16 partidos.

Empezó el Game of Thrones argentino: quiénes son los hombres que quieren ser presidente

Días atrás, Kicillof y Magario se reunieron en el gremio de Camioneros y recibieron el respaldo de los dirigentes gremiales, de cara a los comicios. “Durante estos años, en La Matanza, nosotros seguimos apostando a la educación, hemos hecho inversiones en obras importantes, hemos acompañado con un programa en la primaria y secundaria de entrega de los manuales para los chicos, las becas para que los continúen en la escuela y mucho más”, dijo Magario aquella vez.

Recapacitó. "Kicillof y Magario es la fórmula que garantiza que va a terminar con la desidia", dijo Moyano en declaraciones a radio La Red. Sobre su antiguo enfrentamiento con la ahora precandidata a vicepresidenta por la fórmula Fernández- Fernández, el camionero aseguró que él no criticó "las políticas" de Cristina Fernández durante su gestión, sino su "actitud" de "no escuchar y no atender".

Sergio Massa y Alberto Fernández competirán por la presidencia en las PASO

"Las políticas que se aplicaron antes y se aplican ahora son muy distintas. Ahora hay hambre en la gente", expresó el gremialista, y agregó: "Esto esta cada vez peor. Hay muchísima gente que votó convencida a este Gobierno, pero después el gobierno hizo exactamente todo lo contrario. La gente se equivocó, pero no creo que se vuelva a equivocar".

RI CP