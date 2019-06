Julio Zamora: "Massa quiere a Tigre como un botín y no lo voy a permitir"

La guerra por la disputa del Municipio de Tigre se endureció en los últimos días con las intensas negociaciones de Sergio Massa con el kirchnerismo, que derivaron en su regreso al espacio con el Frente de Todos. Paralelamente, el tigrense pedía decidir las candidaturas la localidad bonaerense, y el actual intendente del Municipio se enteró este jueves que, en negociaciones con el Frente Renovador, el Partido Justicialista de Tigre le cedió el apoderado de las listas al frente de Massa.

Así lo manifestó en diálogo telefónico con PERFIL el presidente del PJ de Tigre e intendente Julio Zamora, quien dijo no estar dispuesto a ceder a su candidatura para la reelección. “Me enteré mi partido le cedió a Massa la designación de un apoderado, y no se me permite discutir en igualdad de condiciones mi participación en el proceso electoral de este Frente. Las autoridades del PJ deben rever esta situación, es totalmente injusta", señaló en diálogo telefónico con este medio.

Zamora manifestó días atrás que tenía intenciones de presentarse en las PASO para competir ante una eventual candidatura de Malena Galmarini, quien se cree que apuntaria a gobernar Tigre. Sin embargo, la noticia de la negociación lo dejó con pocas posibilidades. La primera propuesta que rechazó es ir con una boleta corta de concejales. Le pidieron que lo piense, pero él “no tenía nada que pensar”. “El hecho de que soy el intendente de Tigre, el presidente del Partido y que formo parte de esta alianza, hace que todo esto sea un escándalo”, apuntó.

"Hay negociadores del frente del PJ que negociaron con los hombres del Frente Renovador y resolvieron esto. Es un dislate total, es tener a tigre como un botín y no lo voy a permitir”, expresó el exconcejal. Zamora señaló además que solo busca que se garantice su participación en una primaria en igualdad de condiciones. "Tengo que ser candidato y discutir el liderazgo territorial. No me pueden decir vas de diputado o legislador porque no se está discutiendo eso", dijo.

El mandatario aseguró que cuando inició el proceso de unidad con sectores del kirchnerismo y Unidad Ciudadana, los dirigentes del peronismo "lo felicitaban" por tomar ese camino. "Ahora siento que me tiran por la ventana", expresó.

En una conversación tiempo atrás, en diálogo con Alberto Fernández, Zamora le manifiestó su inquietud por lo que iba a suceder en el Municipio, y el precandidato a Presidente le aseguró que sería él quien tendría que negociar con Sergio Massa.“Evidentemente Alberto no pudo garantizar esto, pero le tengo respeto y sé que tiene las mejores intenciones conmigo. Yo no lo quiero molestar por este tema, el es candidato a Presidente”, sostuvo Zamora a PERFIL.

"He recibido llamados de apoyo de todo tipo, incluso de adversarios. La amenaza de que Sergio Massa pueda manejar el destino de Tigre no le gusta a mucha gente del Municipio. Puede que no me elijan a mi, pero quieren que yo participe”, concluyó Zamora.

