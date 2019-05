El intendente de Tigre criticÃ³ a Alternativa Federal: "Terminan presos de la estrategia oficialista"

por Ramón Indart

En 2017 el intendente de Tigre, Julio Zamora, comenzó a pedir la unidad del PJ ante la necesidad de derrotar a Cambiemos. Si bien su jefe político, Sergio Massa, mantenía la idea de ir a internas en Alternativa Federal, el jefe comunal siguió tejiendo alianzas con otros sectores y hoy gestiona junto a La Cámpora y el Movimiento Evita. El miércoles, 24 horas antes de la convención nacional del Frente Renovador dejó en claro su postura al publicar una foto con Alberto Fernández. "Unidos construiremos una nueva Argentina donde todas y todos puedan progresar con un futuro mejor", sentenció.



En diálogo con PERFIL, Zamora analizó el discurso de Massa de este jueves 30 de mayo y el posible destino del Frente.

- ¿Qué análisis hace del resultado de la convención nacional del Frente Renovador?

- Es muy auspicioso que muchos dirigentes del espacio hayan planteado la necesidad de construir un frente amplio, con una base social mayoritaria y que no pongan límites de ningún tipo. Es algo que yo planteaba desde 2017 y creo que coincidimos todos. Las palabras de Sergio Massa fueron en el mismo sentido. La esperanza que tenemos es que ese espacio pueda concluir en la estrategia planteada con el Partido Justicialista (N. de la R: conducido por aliados a Cristina) para que haya una posición sólida que pueda derrotar a este gobierno que provocó exclusiones.



- ¿Cuál sería el escenario ideal en el PJ? ¿Internas?

- No. Un candidato único a presidente y a gobernador. No obstante la estrategia es ser lo más amplio posible y si hay que hacer una interna se hará en todos los niveles. Pero lo mas beneficioso sería tener candidatos únicos.



- ¿Plantean rearmar las fórmulas?

- Esas ya están consolidadas. La decisión de la expresidenta fue importante y por respeto a ella esa discusión está saldada.

- ¿Esto se lee como un regreso de Massa al kirchnerismo?

- Yo esperaría a los acontecimientos. El discurso ha virado. Tanto el de los dirigentes del FR como el de Massa. Es prematura decir que ya forma parte del espacio, que no es del kirchnerismo. me permito corregirlo. Yo me incorporé al PJ como espacio de construcción del frente. Obvio que tiene dirigentes kirchneristas de peso adentro, pero hay que esperar.



- ¿Por qué Alterantiva Federal nunca arrancó?



- Muchos de sus dirigentes tienen vasos comunicantes con la alianza Cambiemos. No alcanzan a cortar los lazos con el Gobierno y van a terminar presos de su estrategia. Todo lo que divida a la oposición es funcional a Cambiemos.



- ¿Cómo se entiende un opositor funcional al gobierno?

- Es aquel que no deja a las claras el gran caos que provocó este Gobierno, que vota todo lo que plantea el oficialismo. La convocatoria al diálogo fue una farsa.



- ¿Cómo se explicarán las críticas de Kicillof a Massa y viceversa?

- Si buscamos un archivo podemos contar que Elisa Carrió decía que Macri era un contrabandista y hoy es su principal socia. Los espacios políticos maduran y muchas veces las opiniones cambian para construir nuevos espacios. Yo fui critico del kirchnerismo pero también Cristina y muchos dirigentes cambiaron en la valoración de sus aliados políticos.

- ¿No desacredita a la política esto?

- Yo creo que no. Repito: Lilita decía que Macri era contrabandista y hoy lo defiende. Nosotros, cuando criticamos, no tuvimos problema en plantear que no había un espacio horizontal y demás. Entonces la sociedad madura.



- Hoy usted gestiona en Tigre junto al PJ unificado.

- A fines del 2017 decidimos integrar una lista compartida con el PJ donde integramos a todos los espacios. Arrancamos con un acuerdo parlamentario en el distrito con el resto de los sectores justicialistas. Luego a partir de compartir las ideas y los diagnósticos sobre Cambiemos consolidamos ese acuerdo que se tradujo en la incorporación de sectores de Unidad Ciudadana y el Movimiento Evita.



- ¿Va a ser el candidato del PJ en Tigre?

-Los compañeros creen que puedo ser candidato. Pero puede haber otros si quieren presentarse.

