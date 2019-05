Qué le dijo Massa a Urtubey después de su acto en Salta

por Julian D'Imperio

Horas después de que Sergio Massa insinuara un acercamiento con el kirchnerismo y que el propio Juan Manuel Urtubey marcara con disgusto su rechazo a Cristina Fernández de Kirchner, los socios políticos de Alternativa Federal hablaron por teléfono y, según pudo saber PERFIL, habrían ratificado la intención de competir en elecciones primarias por el espacio que propone la "ancha avenida" entre Cambiemos y la anterior gestión.

Desde el entorno del gobernador de Salta dijeron que en ese llamado telefónico, Massa "ratificó su posición de competir como candidato presidencial en Alternativa Federal" y que "competirán como está previsto". Minutos antes, Urtubey había dicho en su acto: "No me voy a sumar a ese espectáculo grotesco donde los políticos están discutiendo espacios de poder, mientras los argentinos se cagan de hambre. No voy a permitir esa inmoralidad", en lo que fue tomado como un palo hacia el ex intendente de Tigre, que previamente en su convención del Frente Renovador habló de "empujar" y conformar una oposición de mayorías.

A su vez, los allegados al salteño dijeron que la apuesta de Massa sigue siendo la baja de Cristina Kirchner de la fórmula que integra junto a Alberto Fernández para negociar un nuevo armado, aunque Fernández negó rotundamente que eso fuera posible.

Urtubey rechazó una fórmula con Macri y criticó a Massa

Lo cierto es que el tiempo se agota y los rumores de que Massa podría ser el candidato a gobernar la provincia de Buenos Aires para el espacio de los Fernández se diluyen: los intendentes dieron el visto bueno a Kicillof y Magario y aunque ellos no lo anuncian oficialmente, Alberto Fernández dijo que dicho armado está "muy avanzado" como para volver atrás, luego de que el ex jefe de Gabinete de CFK le dijera "muchas veces que no quiere ese cargo", según la versión de Alberto.

A pesar de la ratificación de unas PASO en Alternativa Federal, vale destacar que Sergio Massa no sólo es quien habla periodicamente con el kirchnerismo sino que es el único que no se ha reunido con el presidente Mauricio Macri: este jueves Urtubey recibió al mandatario y en los últimos días lo mismo hicieron el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti y el senador Miguel Ángel Pichetto. Sin embargo, el salteño advirtió en su acto que "ni Macri ni Cristina" son bien vistos en el espacio.

Días atrás, ya el ex ministro de Economía y precandidato por Consenso 19, Roberto Lavagna, fue quien rompió las negociaciones con Alternativa Federal, dejando a la "ancha avenida" con doble mano y con inclusión del socialismo, el GEN y el radicalismo disidente de Cambiemos. Es por eso que la existencia de unas primarias en el peronismo anti K pende de un hilo, en manos de Sergio Massa.

