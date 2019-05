Sin nombrar a Alternativa Federal, Massa pidió una "nueva mayoría opositora"

por Rosario Ayerdi

El Congreso del Frente Renovador ratificó este jueves 30 de mayo que quiere ser parte de un frente que compita contra Mauricio Macri y delegó en Sergio Massa la decisión final de integrar una alianza más amplia de la que también formen parte sectores del peronismo kirchnerista. “La fragmentación de la oposición beneficia únicamente a Macri y contribuye a su reelección”, fue uno de los puntos del documento final que se llevó todos los aplausos de los más de 700 congresales.

Fueron 26 los oradores entre los que no hubo sorpresas, ya que todos repitieron la necesidad de ganarle a Mauricio Macri y darle a Massa la “potestad” de que construya la alianza que considere necesaria “para sacar a este Gobierno en octubre”.

Sobre el cierre, Massa habló sobre las especulaciones electorales. “Nos vienen apurando a fuerza de rumores y especulaciones. Todo el tiempo veo que me buscan trabajo, no busco trabajo, tengo uno, no busco un cargo, hoy estoy acá sin tener un cargo público, no necesito de un cargo público para expresar mis ideas y representar compañeros y una idea de país. El documento es la síntesis de todas nuestras voces y expresa la voluntad de construir una nueva mayoría opositora frente a este gobierno de fracaso”.

Axel Kicillof y Verónica Magario salen a marcarle la cancha a Sergio Massa

El documento final señala: “Que el gobierno de Macri es el máximo responsable de la profunda y grave crisis que estamos atravesando”. Y detalla: “La fragmentación de la oposición beneficia únicamente a Macri, y, por lo tanto, contribuye a su posible reelección. Que la actual geometría de la oposición es insuficiente para garantizar la victoria y conseguir que Argentina tenga un nuevo gobierno en diciembre”. Sobre la futura alianza se insiste: “Argentina necesita una coalición opositora amplia, plural y federal para competir y ganar”.

Sergio Massa lanzó meses atrás su candidatura presidencial por Alternativa Federal. Sobre su lugar en las próximas elecciones aseguró: “Hoy hay una gran mayoría opositora que esta sufriendo la Argentina del ajuste de Macri. Y nos pide como opositores que construyamos un nuevo gobierno, quiero pedirle a todos los dirigentes opositores que abandonen la vanidad y piensen en el país que queremos construir. Yo estoy para liderar si me toca liderar, pero también estoy para empujar el cargo desde donde sea porque tenemos la responsabilidad de reconstruir nuestra patria”.

Entre empanadas, sándwiches de carne y chorizos, los dirigentes del Frente Renovador repartieron fuertes críticas a la gestión de Cambiemos. Se burlaron de las hipótesis como las que circularon en las últimas semanas como la de que Massa lleve colgada la boleta de María Eugenia Vidal y, al igual que en la convención del radicalismo, también cantaron el llamado hit del verano contra el Presidente. “Mauricio Macri LPQTP”, se escuchó antes de que comenzaran a hablar los 26 congresales.

En representación de los intendentes, el jefe distrital de General Pintos, Alexis Guerrera, pidió ser “generosos en la nueva construcción que desean lo mismo que nosotros: terminar con el gobierno de Macri. Necesitamos que Massa lleve adelante ese proceso de construcción de una nueva y amplia mayoría”.

Los dirigentes de la provincia de Buenos Aires presionan desde hace tiempo a Massa para que avance en un acuerdo con el kirchnerismo. En este territorio, la imagen de Cristina Kirchner mostró una mejora en las encuestas, lo que haría peligrar la conducción de los distritos gobernados por massistas en caso de no conseguir listas de unidad. El intendente de Tigre, Julio Zamora, le avisó hace meses al líder del Frente Renovador, que no puede ir con el peronismo dividido a la pelea electoral.

El diputado bonaerense, Jorge D´Onofrio fue el encargado de, sin nombrarlos, apuntar a Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti, quienes se mostraron en los últimos días con Macri. “Nosotros no hacemos política de la selfie. No vamos a sacarnos fotos con el Presidente, nosotros ponemos la cara con la gente todos los días. El camino de construcción de una nueva mayoría es el que venimos a ratificar y a apoyar a Massa para que encarne ese camino", dijo el legislador.

Alberto Fernández: las puertas "están abiertas" a Sergio Massa, pero la fórmula presidencial es "inmodificable"

También estuvieron presentes dirigentes como Diego Bossio y Graciela Camaño que pelean para que Massa se mantenga en Alternativa Federal. La diputada elogió a Massa y lo hizo emocionar al asegurar que es “el único que no tiene la mochila pesada. Que hizo una carrera política que no puede ser señalado por el dedo acusador de nadie. Nadie puede decir que este hombre le robo algo a alguien. Como no voy a creer en un dirigente político que no tiene las manos atadas, que no tiene la boca comprometida y es tan molesto para el establishment”. Sobre el futuro político del hombre de Tigre, Camaño finalizó su discurso asegurando: “Yo no dudo de que cuando decidas, no vas a decidir lo mejor para nosotros, vas a decidir lo mejor para la patria”.

Massa mantiene el diálogo abierto con distintos dirigentes del kirchnerismo pero aún rechaza la candidatura a gobernador que el candidato a presidente, Alberto Fernández, le ofreció.

R.A./M.C.