El escenario electoral de la oposición aún está abierto. Mientras que desde el entorno más cercano al kirchnerismo ya confirmó la fórmula Axel Kicillof y Verónica Magario como candidatos a gobernador y vice en la provincia de Buenos Aires, algunos sectores todavía ven como posibilidad ofrecerle al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, dicho cargo en el caso de que finalmente abandone el espacio de Alternativa Federal.

En plena negociación, Kicillof y Magario salieron a marcar la cancha al tigrense. La intendenta de La Matanza confirmó su postulación en diálogo con el canal C5N, mientras que el diputado fue algo más ambiguo aunque mostró cierta actitud de candidato.

"Acá estamos dispuestos desde el peronismo para trabajar para que éste finalmente cambie, para que esta situación finalmente vuelva a resurgir en una Provincia y una Nación que necesita de gobernantes con sensibilidad, con firmeza pero también con mucha experiencia para cambiar esta historia que nos hace tanto daño a todos", expresó Magario.

Y yo quiero acompañar a Kicillof orgullosamente en representación de cada uno de los intendentes y agradecerles que han felicitado esta fórmula, que han estado siempre en forma permanente y han depositado su confianza en mí para representarlos, dijo Magario

Cuando fue consultada por su postulación, la jefa comunal ratificó que ya está decidida: "Es un orgullo, (Kicillof) es un hombre con capacidad que ha recorrido toda la provincia de Buenos Aires y que ha escuchado, ha entendido y que pueda llevar adelante. Y yo quiero acompañarlo orgullosamente en representación de cada uno de los intendentes y agradecerles que han felicitado y acompañado esta fórmula, que han estado siempre en forma permanente y han depositado su confianza en mí para representarlos".

"Aquí estamos, con toda la experiencia de haber gobernado un distrito tan grande como La Matanza en tiempos difíciles", precisó. "Lo que quiero es que vuelva la esperanza, que nuestra gente vuelva a sentir que tiene una fórmula que va a llevar adelante todos su sueños y la recuperación de los bonaerenses, que mira hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, que mira al Conurbano pero que también mira al campo, la industria, todas las economías que hay que reactivar, La verdad orgullosa pero consciente de que vamos a llegar juntos a tener la posibilidad de que esta grieta no siga", manifestó mientras algunas personas que se encontraban en el lugar que era entrevistada por la prensa le gritaban "ladrona" y se referían a Kicillof como "forro".

Sabemos que gobernar la Provincia no va a ser fácil, dijo Kicillof

Por su parte, Kicillof salió a hablar casi en simultáneo por A24, dónde confirmó que "hay diálogo con Massa". "Hay amplitud en nuestro espacio, ninguna mezquindad. Argentina no puede ser sometida de nueva a esa campaña de violencia y agresión", agregó. No obstante, dejó entrever sus intenciones de ser candidato: "Sabemos que gobernar la Provincia no va a ser fácil".

Los intendentes "proclamaron" a Kicillof y Magario

El ex intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, también salió a ratificar la fórmula Kicillof-Magario en Twitter. "Felicitaciones a los compañeros Kicillof y Magario, futuros gobernador y vicegobernadora de Buenos Aires. Unidos, junto a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, el 10/12 empieza una nueva Argentina y una nueva provincia con justicia social y futuro para todos y todas".

Felicitaciones a los compañeros @Kicillofok y @magariovero, futuros gobernador y vicegobernadora de Buenos Aires. Unidos, junto a @alferdez Y @CFKArgentina, el 10/12 empieza una nueva Argentina y una nueva provincia con justicia social y futuro para todos y todas.#FF2019 pic.twitter.com/fDrepd1jfp — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) May 30, 2019

Las declaraciones de los dirigentes se dan en un momento en el que el Frente Renovador lleva a cabo un encuentro partidario en el que definirá posicionamientos de cara a las PASO y tomarán distancia de Cambiemos. Una de las posibilidades que más se difundieron es que Massa finalmente pacte con el kirchnerismo si se le ofrece ser candidato a gobernador bonaerense una opción que se le complicó al tigrense con las últimas manifestaciones del núcleo duro de ese espacio.

B.D.N. C. P.