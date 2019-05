Alberto Fernández: las puertas "están abiertas" a Sergio Massa, pero la fórmula presidencial es "inmodificable"

Horas antes del comienzo de la cumbre del Frente Renovador, en la que el espacio que lidera Sergio Massa definirá su futuro político, el precandidato a presidente Alberto Fernández aclaró que la fórmula que comparte con la expresidenta Cristina Fernández Kirchner es "inmodificable". En tanto, aclaró que "las puertas están abiertas" para el ex intendente de Tigre, aunque dejó entrever que las candidaturas bonaerenses ya están definidas.

"Siempre hemos tenido las puertas abiertas para el espacio de Sergio Massa", expresó en diálogo con Continental y agregó: "La fuerza que representa Massa implica un montón de gente. Sergio puntualmente es un hombre de un enorme valor que puede aportar. En un gobierno no todo es ser gobernador o presidente, también uno puede aportar de distintos lugares. Pero no lo he hablado personalmente con él y me sonaría impertinente que, si él decidiera finalmente acordar con nosotros, yo diga por radio qué debe hacer. Eso deberíamos hablar juntos".

Fernández se sumó al proyecto de Massa en 2013 luego de haberse apartado del gobierno kirchnerista en medio del conflicto con el campo. De hecho, recordó esta mañana que conoce a Massa "hace muchos años" y que habló con él para "inducirlo" a "pensar la posibilidad de estar juntos. Pero esa decisión está en Sergio", aclaró. Respecto a la foto que publicó la ex presidenta con la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, y el ex ministro de Economía Axel Kicillof aclaró que lo hicieron para "ver si todos estaban de acuerdo y recibimos una buena recepción".

"No pero sí", respondió ante la consulta de si está cerrada la fórmula provincial y vaticinó que pueden "tener un buen papel en la provincia de Buenos Aires".

Las tres razones por las que no está definida la fórmula K en la provincia de Buenos Aires

Además, sobre la fórmula que integra con Fernández de Kirchner resaltó que es "inmodificable" y agregó: "Lo de Buenos Aires también es una definición, lo que pasa es que nos interesa saber la reacción y posición de todos", expresó respecto a la posible boleta que integrarían Kicillof y Magario.

Consultado por la posibilidad de ofrecerle una candidatura a legislador, Fernández resaltó que Massa "no quiere volver al Parlamento". "Estoy un poco confundido con Alternativa Federal, dijeron que iban a unas PASO y ahora parece que el Frente Renovador está pensando otra cosa. No se que hará Alternativa Federal pero creo que en las segundas vueltas, si en verdad son opositores esa fuerza no va a acompañar a Mauricio Macri", agregó.

DR