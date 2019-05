Lavagna: "El rejunte no sirve, ¿cómo se gobierna después?"

El precandidato presidencial por Consenso 19, Roberto Lavagna, se refirió este miércoles 29 de mayo a la conformación y el armado de su espacio al considerar que "el rejunte no sirve. ¿Cómo se gobierna después? Prefiero ser coherente".

Las declaraciones del ex ministro de Economía de Néstor Kirchner se enmarcan justo después de haber confirmado que se distancia de Alternativa Federal y en medio de diálogos con el socialismo, el GEN de Margarita Stolbizer y el radicalismo disidente. "La coherencia y la seriedad es extremadamente importante cuando se quiere gobernar", agregó.

A su vez, Lavagna dijo a Canal 13 que su estrategia electoral será diferenciarse tanto del kirchnerismo como del macrismo. "Lo que estamos intentando es un camino del medio. No caer ni del lado del gobierno anterior, ni del gobierno actual. Son dos polos que nos han hecho mucho mal porque han sido extremistas, cada uno en su sentido. Unos en un sentido más popular, otros en un sentido más elitista, pero sin favorecer el diálogo y la discusión", expresó.

Por otro lado, el economista analizó las problemáticas actuales y dio su diagnóstico acerca del futuro: "Estamos parados desde hace unos cuantos años y con una altísima tasa de inflación. Es decir, los dos peores males en economía son: recursos que están ociosos, que no se usan, y encima inflación. La salida se puede lograr. No voy a decir que es fácil, pero se puede lograr relativamente rápido. Los argentinos son inteligentes, son perceptivos, saben que la solución no va a venir en un mes, pero por lo menos quieren ver que hay una luz al final del túnel".



En esta línea, declaró que "a la pequeña y mediana empresa cuando la aprietan por todos lados, lo primero que hace es reducir el nivel de actividad y dejar de pagar impuestos. Si la recesión continúa y se profundiza, viene el despido de personal, pero lo primero que se hace es el tema impuestos y achicamiento, entonces no hay que sorprenderse de nada. La economía está parada, debilitada, no se crea empleo, y a alguien se le ocurre apretar más los resortes. Hoy sería urgente empezar una rebaja de impuestos. No da más la población", concluyó.

J.D. / M.C.