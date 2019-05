Sin Roberto Lavagna, Alternativa Federal ratificó que competirá con candidato propio

Ariel Bogdanov desde Córdoba

Con Roberto Lavagna lejos del espacio, los fundadores de Alternativa Federal ratificaron este martes 28 de mayo en Córdoba que el peronismo no kirchnerista competirá en octubre con candidato propio, que ese candidato surgirá de una interna y que convocarán a otras fuerzas políticas que estén "por encima de la grieta".

El gobernador anfitrión, Juan Schiaretti; el líder del Frente Renovador Sergio Massa; el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y el senador Miguel Pichetto se sacaron otra foto sin el exministro de Economía y pactaron inscribir el frente electoral. Para eso, se designaron apoderados.

La foto de Córdoba intentó consolidar un espacio que viene golpeado por la insistencia de Lavagna de no ir a una PASO, por la decisión de Cristina Kirchner de no encabezar la fórmula de Unidad Ciudadana y por la ambigüedad de Sergio Massa, que para afuera dice que no se irá con el kirchnerismo pero ni sus propios pares de Alternativa Federal le creen.

En la nada quedó por ahora la convocatoria a Daniel Scioli y Marcelo Tinelli. El conductor televisivo dijo que aprecia a Schiaretti pero hasta ahora no tomó postura clara. Scioli quedó en conversar, pero por ahora nada ocurre. Hasta el momento, Massa, Urtubey y Pichetto quieren competir en octubre y Schiaretti se mantiene como el "armador" del peronismo no K.

No se sabe qué hará el progresismo, que tiene mayor inclinación por Lavagna. Margarita Stolbizer y el santafesino Miguel Lifschtiz tienen canales de diálogos con el peronismo no K. Martín Lousteau, que es crítico dentro del radicalismo, tampoco definió claramente que hará de cara a las elecciones.

La convención de la UCR de este lunes 27 de mayo no se abrió de Cambiemos pero se mostró dispuesta a abrirle las puertas a otros sectores. En algún momento, referentes distanciados del manejo que hace el macrismo de la coalición, plantearon guiñarle el ojo a Lavagna. Falta un mes para que cierren las listas y muchos demorarán sus definiciones por más tiempo.

A.B./M.C.