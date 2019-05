Catarsis de la UCR en Parque Norte: seguirá en Cambiemos pero pedirá más espacio

En una convención caliente, en la cual un grupo minoritario entonó el famoso cantito futbolero en contra del presidente Mauricio Macri, los radicales decidieron por amplia mayoría continuar dentro de la alianza Cambiemos e ir junto al PRO y la Coalición Cívica a las PASO y, posteriormente, a las elecciones de octubre.

Por otra parte, fuentes de la Convención confirmaron a PERFIL que el sector de la UCR que se oponía a seguir dentro de Cambiemos aceptará la derrota y continuará, de forma orgánica, dentro del Partido. Es decir, se supone que Ricardo Alfonsín, Federico Storani y Juan Manuel Casella acatarán la decisión mayoritaria, al igual que lo hicieron en la Convención de Gualeguaychú, en la cual se decidió incorporarse a la alianza que hoy gobierna el país. Sin embargo, el dirigente Jorge Sappia manifestó en declaraciones a C5N que no se siente "dentro de Cambiemos" y que verá cómo sigue su posición dentro del partido.

"Nos quedamos dentro del partido para seguir dando la batalla de las ideas", declaró Casella ante los medios.

Por otra parte, desde el sector mayoritario, que impuso la posición de seguir en el frente que hoy lidera Macri, reconocieron a PERFIL: "No vamos a ganar un balotaje solo con las fuerzas que hoy integran Cambiemos. Veremos cómo le va a la mesa política en las negociaciones con otros partidos políticos, aunque sabemos que no hay muchos que quieran entrar en Cambiemos. Estamos mal, eso es obvio".

Un grupo de radicales canta contra Macri en la Convención

"Queremos tener una relación par con el PRO, para que no definan todo como hicieron en estos cuatro años. Y para que no elijan ellos solos las listas o los mejores cargos en las listas", agregaron. Lo que queda por ver es cuáles son las fuerzas que se suman. La intención es incorporar al GEN, el socialismo y el "peronismo racional". Por el lado disidente aún sueñan con que desembarque Roberto Lavagna, aunque esto parece aún más difícil. A su vez, consideran que es necesario revisar cuestiones "programáticas" e "ideológicas" de Cambiemos, para no adoptar posiciones "opuestas a la historia del partido".

El paso que sigue es que la mesa política de seis integrantes que elija la Convención tendrán el mandato de ir a la discutir con las otras de Cambiemos estas cuestiones. De estos seis, tres sillas serán ocupadas por los gobernadores radicales: Gerardo Morales, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; y Gustavo Valdés, de Corrientes.

En esa negociación se verá si el radicalismo pide poner un candidato que compita en las PASO con Macri o solicita que el vicepresidente sea un correligionario. Desde el macrismo puro consideran que es imposible que un presidente se someta a internas. Sin embargo, Cornejo es partidario de este mecanismo.

"Pero la gestión de Cambiemos no logró bajar la pobreza y no tuvo buenos resultados económicos. Pero es tarea nuestra construir las propuestas y los acuerdos para lograr esos objetivos". @DifusionCornejo #ConvencionUCR — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) May 27, 2019

En el discurso que dio durante la Convención, Cornejo afirmó: "Tenemos que construir una coalición como tienen en Uruguay y en Chile. Queremos discutir la estrategia general del gobierno nacional y la táctica para lograr cada uno de los objetivos".

"Pero la gestión de Cambiemos no logró bajar la pobreza y no tuvo buenos resultados económicos. Pero es tarea nuestra construir las propuestas y los acuerdos para lograr esos objetivos", afirmó luego.

Barras. Desde aquellos dirigentes con una postura favorable a Cambiemos hubo un gran malestar debido al grupo de personas que se acercó a insultar a Macri. Desde el otro lado de la grieta radical respondieron: "¿Qué quieren? ¿Un partido muerto? Los jóvenes tienen motivos para estar enojados con el partido".

Insultos contra Macri en la Convención.

J.P.A/MC: