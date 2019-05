Para el massismo "es más complicado explicar lo de Alberto Fernández que lo de Sergio Massa"

por Ramón Indart

El diputado por el Frente Renovador Jorge D'Onofrio sobre las intenciones que tiene el partido de cara a las elecciones: “Tenemos que parir un nuevo frente que contenga a todos”, dijo en comunicación con “De Lejos No Lo Ves” (Radio Con Vos). El legislador, que está muy involucrado en las negociaciones de las estrategias que tiene la coalición con el Partido Justicialista, comentó los objetivos de su sector: "Terminar con el tema del vedetismo y de las ambiciones personales, recuperar el peronismo como instrumento para poder sacar a la Argentina adelante".

"Sergio Massa es más candidato a presidente que nunca", aseguró D'Onofrio. "Pero se tiene que dar el proceso de una primaria amplia de todos los sectores. Parir un nuevo frente con un paraguas que nos contenga a todos y comenzar este diálogo que nos parece que se ha iniciado desde el momento en que la ex presidenta decidió correrse y dejar que Alberto Fernández sea su candidato".

Durante la carrera política de Massa hubo muchas idas y vueltas en sus relaciones con el kirchnerismo. Tras ser consultado por la sensación que eso podía generar en el votante, el diputado contestó: "Es más complicado explicar lo de Alberto Fernández que lo de Sergio Massa". En ese sentido, agregó: "Lo importante es que la situación es tan grave y tan urgente que tenemos que terminar con las diferencias personales y empezar la Argentina que viene y no la Argentina que pasó, si seguimos mirando por el retrovisor, nunca vamos a avanzar".

"Debemos asumir el desafío histórico de que si nos juntamos, este gobierno termina. El que no esté a la altura de las circunstancias, la realidad misma los irá decantando”, opinó sobre supuestas negativas hacia la unión del PJ. "Lo que planteamos es que no sólo hay que construir una alianza electoral, lo que tenemos que construir es una coalición de gobierno para poner a la Argentina de pie, es absolutamente con todos", expresó.

Consultado por la sorpresiva fórmula Fernández-Fernández, respondió: “Por el momento en la que la presentaron, fue para abrir una instancia de diálogo, que es lo que está pasando ahora”. Además manifestó su opinión sobre el aspirante a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires: “Es muy probable que se pueda consensuar un candidato único. Todos los sectores estamos podridos que nos pongan porteños a trabajar de gobernadores, nunca más, porque la provincia está como está justamente por no conocerla, por no sentirla y por no quererla. Necesitamos un bonaerense que sepa y no que la use de trampolín para otra cosa.

Por último, el diputado habló sobre la relación que llevan Alberto Fernández y Sergio Massa: “Sé que siempre tuvieron un muy buen diálogo, el tiempo que militó dentro del Frente Renovador se caracterizó por eso, tratar de tender puentes con todos los sectores. Imagino que vamos a seguir avanzando”.

