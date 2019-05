Lousteau, tras la convención radical: "Si se arma algo más grande voy a estar"

El ex embajador en Estados Unidos del gobierno, Martín Lousteau, quien asistió a la convención radical que debate las diversas posturas del espacio de cara a las elecciones, advirtió que su intención es conformar una coalición más amplia, donde nombró, por ejemplo, al Socialismo, al GEN y hasta Roberto Lavagna. A su vez, el economista volvió a ratificar que él no pertenece a Cambiemos.

Al salir de la convención, Lousteau dijo que "las preguntas no deberían ser personales" cuando le preguntaron si sería candidato. "Yo soy parte de un colectivo", agregó, aunque destacó que no forma parte de Cambiemos. "Yo soy radical pero ni siquiera estoy en Cambiemos, he competido en la Ciudad donde nunca se ha querido conformar Cambiemos porque no han querido primarias".

En esa línea, manifestó a los medios que lo que le "interesa" es "armar una coalición más grande para dar respuestas, si hay algo más grande voy a estar donde esa coalición me lo requiera y si no, no voy a ser parte". "Tenemos que compartir los costos de esas decisiones que hay que tomar, sino en Argentina es muy fácil correrse de las decisiones esas. Las soluciones no se deben imponer", argumentó el ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner.

En medio de la disputa con el radicalismo, Lousteau vuelve a sonar como candidato en Cambiemos

Entre los que propuso para ampliar la coalición mencionó al Socialismo, al GEN de Margarita Stolbizer y a "Roberto" por el ex ministro de Economía de Néstor Kirchner, Lavagna, que también mantiene un firme diálogo con Alternativa Federal ante unas eventuales PASO.

"El límite son aquellos que no tienen las mismas coincidencias en cuanto a las instituciones, el comportamiento republicano dentro del marco democrático y además cierta visión del estado: aquellos que se quieren apropiar del Estado no coinciden con lo que pensamos nosotros", precisó Lousteau, aludiendo al kirchnerismo como su límite.

Martín Lousteau sobre la vuelta de Alberto Fernández al cristinismo: "Hay puntos en común con el de antes, cometió el mismo error o cambió"

Por último, se mostró abierto a unas eventuales elecciones primarias dentro de la coalición que propuso: "Es muy difícil en una coalición imponer candidatos. Si uno quiere una coalición, como ocurre en todos los países hay una discusión sobre cómo se integran las fórmulas presidenciales y de gobernadores y cuando no hay acuerdo hay primarias. Esa es la lógica de cualquier coalición".

J.D. / C. P.