El Frente Renovador rechaza a Macri: elige entre Alternativa Federal y negociar con Cristina

Luego de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, que este lunes definió que seguirá en la Alianza Cambiemos, este jueves 30 de mayo se congregará la cumbre del Frente Renovador en Parque Norte. El espacio que lidera Sergio Massa parece haber cerrado la puerta a un eventual acuerdo con el oficialismo y deberá definir si se mantiene en Alternativa Federal o si ensaya un acercamiento con el kirchnerismo, espacio con el que rompió en 2013.

Tras el lanzamiento de la fórmula Fernández- Fernández, esta semana pareció consagrarse la postulación de Axel Kicillof a gobernador de la Provincia de Buenos Aires con Verónica Magario como vice. La posible candidatura, que todavía no tuvo confirmación oficial, pareció enfriar las relaciones entre el espacio de Cristina Fernández de Kirchner y el de su exjefe de Gabinete. En Alternativa Federal, el espacio que todavía integra Massa, se evaluó la posibilidad de llevar una boleta nacional con postulantes a presidente y vice, y acoplar la candidatura de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. La jugada era complicada: implicaba aceptar una merma de votos al presidente Mauricio Macri en el principal distrito del país (donde reside el 38% del electorado) y requería modificar el decreto que prohibe las llamadas "colectoras".

La convención se iniciará a las 15 de este jueves en Parque Norte, en el barrio porteño de Belgrano, y tendrá al propio Massa como principal orador. Habrá dos grandes ausencias, según pudo saber PERFIL: la diputada Graciela Camaño y el intendente de Tigre Julio Zamora. La esposa de Luis Barrionuevo mantiene firme su postura antikirchnerista (célebre fue su cachetazo al diputado K Carlos Kunkel en 2010), mientras que el jefe comunal se acercó en los últimos meses al espacio de la expresidenta.

Ese acercamiento se cristalizó este miércoles con una foto junto a Alberto Fernández, el sorpresivo precandidato presidencial del kirchnerismo. "Ayer felicité personalmente a @ alferdez por su candidatura presidencial en la fórmula electoral nacional que integra con @ cfkargentina, junto con @ kicillofok y @ magariovero en la PBA. Unidos construiremos una Nueva Argentina donde todas/os puedan progresar con un futuro mejor", escribió Zamora en su cuenta de Twitter.

Ayer felicité personalmente a @alferdez por su candidatura presidencial en la fórmula electoral nacional que integra con @cfkargentina, junto con @kicillofok y @magariovero en la PBA. Unidos construiremos una Nueva Argentina donde todas/os puedan progresar con un futuro mejor. pic.twitter.com/HoZ6HntMa4 — Julio Zamora (@ZamoraJulio) May 29, 2019

Fernández reconoció que habló "muchas veces" con Massa y que el tigrense le reiteró en todos los casos que no estaba interesado en ser gobernador de la provincia. Varios intendentes felicitaron esta semana a la intendenta de La Matanza y al exministro de Economía por su supuesta postulación bonaerense, aunque voceros de ambos dirigentes negaron que estuviera confirmada la fórmula.

El kirchnerismo parece aguardar señales de Massa para definir las candidaturas bonaerenses. "No lo vamos a esperar eternamente. Queremos ampliar el espacio y por eso no formalizamos ninguna candidatura", agregan desde el espacio de Kicillof. Desde el entorno del líder del Frente Renovador confesaron que "era el lugar que tiene Alberto el que quería tener Massa", y que aún mantiene la esperanza de integrar la fórmula con la baja de alguno de los Fernández.

Juan Schiaretti, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto.

En esa línea se expresó José Ignacio De Mendiguren, uno de los referentes del massismo. "No sé si es una locura pensar en una boleta entre Sergio Massa y Alberto Fernández, lo vamos a discutir hoy", dijo el diputado nacional a la radio Futurock. "Massa quiere ser presidente, pero hay que formar una nueva mayoría. Él dejó en claro que si el proyecto le implica ocupar otro espacio, lo que importa es el proyecto", completó el "Vasco".

De Mendiguren también fue menos entusiasta respecto del armado del peronismo alternativo. "Estamos con déficit de falta de definiciones, debemos tener un compromiso más grande", dijo, y cuestionó la foto del gobernador de Córdoba con Macri, al decir que no le "gustó". También fue crítico con Roberto Lavagna: "Él complicó al espacio de Alternativa Federal".

Mirta Tundis mantuvo una posición opuesta y sostuvo: "Conociéndolo a Massa, no se va a bajar. Él es presidente o no es nada. Yo lo sigo hasta el final. No creo que se baje a gobernador u otra cosa". Sin embargo, en diálogo con el programa Habrá consecuencias de El Destape Radio, la diputada nacional no descartó una convergencia con el kirchnerismo: "Todo puede pasar", reconoció, y afregó que la cumbre de este jueves "es para que todos puedan plantear lo que piensan".

El exintendente de Tigre esperaría un llamado de Cristina Kirchner para definir si las conversaciones que mantuvo hasta el momento terminan en un acuerdo electoral. Mientras tanto, sus compañeros de Alternativa Federal, Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto, esperan una definición pronto para avanzar en la presentación de los partidos que conformarán la alianza que los llevará a las urnas. Los tiempos son cada vez más cortos: el 12 de junio deben inscribirse las alianzas electorales y el 22 del mismo mes es el cierre de listas.

DR/FF