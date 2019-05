Lo que no se vio de la visita de Alberto Fernández a Alicia Kirchner

Roberto Torres

Desde Río Gallegos, Santa Cruz

Desde que Alberto Fernández llegó a Río Gallegos en el vuelo de las 8.10 hs. de este lunes, tuvo la sensación de pisar “territorio amigo” con el calor de una militancia que en todo momento le hizo sentir comodidad y profundo respeto, más allá del intenso frío que reinó durante toda la jornada, con térmicas que estuvieron por debajo de los 3° grados centígrados.

En el Aeropuerto Internacional de Río Gallegos “Piloto Civil Norberto Fernández” fue recibido por el Vicegobernador de la provincia, Pablo González, el precursor de la visita del ahora compañero de fórmula de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Es todo una grata casualidad que yo esté aquí” fueron las primeras palabras del candidato a la Presidencia de la Nación tras pisar suelo patagónico. El destino quiso que su visita se diera este lunes (48 horas después del anuncio que convulsionó la política del país), tras haber suspendido en dos oportunidades su llegada a esta tierra por cuestiones de agenda.

Fernández llegó para participar de un "Ciclo de Debate de Formación Política" propiciado por distintas agrupaciones justicialistas de Río Gallegos cercanas al gobierno de Alicia Kirchner. Sin embargo, tras el anuncio de CFK del pasado sábado 18 de mayo, todo adquirió una dimensión mayor por su condición de candidato a la Presidencia.

Alberto Fernández desayunó con la mandataria provincial en Casa de Gobierno junto a la totalidad de su gabinete y al mediodía, la acompañó a Alicia Kirchner en un acto desarrollado en el Salón Blanco de la sede provincial donde se entregaron patrulleros y equipamiento para la fuerza policial.

Una ovación le dio la bienvenida al referente nacional, mientras funcionarios provinciales y simpatizantes vitoreaban el “A volver… Vamos a volver !!!!” en medio de la ceremonia institucional. “Para mí Santa Cruz no es cualquier provincia, es la tierra de Néstor” señalaría luego.

De hecho el candidato pidió expresamente poder visitar el Mausoleo donde descansan los restos del ex presidente. “Estoy encantado que el destino me haya traído hasta acá, Vine a dar una charla de capacitación política y nada más, no es el lanzamiento de campaña ni mucho menos” aseveró.

“Es un momento donde tenemos que trabajar todos juntos, peronistas, kirchneristas, los que no lo son, hemos durante mucho tiempo tensado la cuerda innecesariamente, y la verdad que los resultados son malos, así que es tiempo de que haya más unidad y menos grieta” sentenció Fernández.

Consultado sobre la realidad de la Patagonia y de Santa Cruz en particular dijo “hay una política de mucho descuido a la región por parte de la Nación. Esto se plasmó con la quita de los reembolsos por puertos; cuando mandaron los telegramas de despido a los mineros de Río Turbio; cuando no se avanzó con firme decisión política para terminar la Usina de carbón; cuando suspendieron inexplicablemente y por tres años las obras de las represas. La verdad que eso le hizo un enorme daño a Santa Cruz ”.

“Alicia logró lo imposible, levantar esta provincia, sin haber tomado deuda y sin haber echado a ningún empleado de la administración púbica” agregó, para evaluar “Santa Cruz fue muy golpeada por una decisión del Gobierno nacional de castigar a la provincia donde nació Néstor Kirchner". "Voy a hacer que la Patagonia sea parte de la Argentina y dejar de maltratarla como se la maltrata" acotó.

Convocatoria a la unidad o a las PASO. Con vistas al encuentro de Alternativa Federal y las posibles conclusiones de ese encuentro dijo “hablo con muchos de ellos y ojalá nos pongamos de acuerdo. Hay que entender que tenemos que estar todos juntos en este momento del país, y si no nos ponemos de acuerdo vayamos a las PASO y dejemos que la gente decida”.

“No vengo a hablar mal de nadie, los que estoy proponiendo es que demos vuelta esta página ingrata de la historia de nuestro país, y empecemos a trabajar en la unidad que todos queremos” agregó.

Alicia Kirchner y Alberto Fernández (Crédito: Roberto Torres).

Sobre las críticas que plantean que su candidatura a la Presidencia es “testimonial” y que renunciaría para darle paso a Cristina Fernández de Kirchner para que quede al frente de la Presidencia sostuvo “de testimonial nada, yo soy un dirigente político y tengo palabra”.

Finalmente sobre la situación económica del país aseveró “la Argentina ha vivido un proceso donde se ha demacrado la calidad institucional y donde se ha perdido el rumbo en materia económica” sentenció, para continuar “estamos obligados a sentar un proceso de desarrollo condicionado por una deuda que representa casi el 100% del PBI; de un Producto Bruto que cuando se fue Cristina era de 600 mil millones de dólares y hoy es de la mitad y eso habla de lo que Macri ha hecho con el país”.

