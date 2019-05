Para los encuestadores, ¿puede sumar votos la fórmula Fernández-Fernández?

por Anabella Gonzalez

El escenario electoral dio un vuelco este sábado 18 de mayo. Ese día, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que será candidata a vice en un binomio que encabezará Alberto Fernández y descolocó a la clase política (también a la opinión pública).

Frente a este contexto político, en el que aún faltan definiciones de Cambiemos y del "peronismo alternativo", las expectativas estarán colocadas en los primeros sondeos electorales de la dupla Fernández-Fernández y en las impresiones que la candidatura del ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner pueda generar.

Sin embargo, hasta que eso suceda, todo es incertidumbre. Se espera que en los próximos días, una vez que el anuncio decante, las consultoras comiencen a indagar al respecto. Frente al escenario reciente, los analistas consultados por PERFIL coincidieron en que la fórmula busca principalmente dar un mensaje al "círculo rojo" y a los sectores políticos que aún tienen que definir su postura.

Cinco razones para el "renunciamiento histórico" de Cristina Kirchner a la candidatura presidencial

Lucas Romero, analista político y director de la consultora Synopsis, habló con PERFIL sobre las primeras impresiones de cómo pueden reconfigurarse los espacios a partir de la decisión de la senadora de Unidad Ciudadana. “Esta decisión está exclusivamente orientada a la política", opinó el director de Synopsis.

"Si bien hay un objetivo electoral, lo principal es dar un mensaje en la definición de los espacios. Busca convocar fundamentalmente a los gobernadores del peronismo, a Sergio Massa, y tener una oferta ‘ensanchada'", detalló Romero. Lo que habrá que ver es si esa "amplitud" logra un correlato en lo electoral a la hora de atraer votos.

Para Romero, además, hay un reconocimiento de que "decididamente con Cristina Kirchner no estaba alcanzando", algo que advirtieron desde los últimos relevamientos de Synopsis a contramano de la diferencia que señalaron otras encuestadoras que daban por ganadora a CFK con amplio margen sobre Mauricio Macri. "Nunca vimos un escenario de triunfo holgado. Nadie se va a correr del escenario teniendo 8 o 9 puntos de ventaja", amplió el analista político. Pese a eso no desestimó que la decisión sea más compleja y hayan influido además factores personales.

Consultado por este medio, Roberto Bacman, director del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), consideró que el anuncio de una candidatura a Presidente de Alberto Fernández "cambia estructuralmente el escenario". "Es una movida que corre a Cristina del centro de la escena. Iba a haber una confrontación entre Macri-Cristina, y todo estaba preparado para ese antagonismo. Al ella dar un paso al costado, todo cambia", explicó el sociólogo.

Macri: "Nos dejaron un país sin puertos, sin trenes y sin infraestructura"

Respecto a lo inesperado del anuncio y el replanteo del escenario, sostuvo: "Todos pensaban que iba a ser su jefe de campaña, su armador, y pasó a candidato. Es una jugada muy fuerte de Cristina, y esto va a dar lugar a una nueva figura de Alberto, que en pocos días va a tener un gran nivel de conocimiento porque ella le dio un protagonismo inusitado", consideró el titular del CEOP.

En palabras de Federico González, director de Federico González y Asociados, con esta decisión Cristina "es una semi candidata". "No es candidata, pero tampoco es que no participa. Los motivos pueden ser múltiples, y una primera hipótesis es que ella resta y Alberto Fernández suma, pero en el armado de la fórmula también hay que tener en cuenta su situación personal, o no desestimar que esto puede ser una estrategia", expresó.

¿Qué pasa con los indecisos? En los distintos relevamientos que se conocieron en las últimas semanas las encuestadoras aclaran que aún hay un gran porcentaje de electores que no decidieron su voto, y en algunos casos esa cifra supera al 60%.

"Que quien encabece la fórmula sea un dirigente que fue muy crítico de algunas cuestiones de la gestión de la ex presidenta es un atractivo para seducir a un electorado más independiente", consideró Romero. Con esta opción, opinó, Cristina propone una oferta más "moderada" con el objetivo de seducir a un electorado que se disputa entre el "antikirchnerismo" y las críticas a Macri por el descontento con la situación económica.

Desde el punto de vista electoral, González opinó que en muchos votantes la decisión genera "desconcierto". "Empezamos a medir ayer y por los primeros resultados que vemos esto no le estaría jugando a favor a Cristina. Perdió solidez. Muchos no lo conocen a Alberto Fernández, hay otros que la votaban a ella pero no están convencidos de votarlo a él", dijo.

Por otro lado, en la misma línea que Romero coincidió Bacman, quien apuntó además a que este fin de semana quedó "demostrado" que la idea es que sea el ex funcionario quien tome protagonismo al negociar no sólo con los sectores aún indecisos, sino también con los demás votantes.

"Primero habrá que ver si el núcleo duro de Cristina acepta esta candidatura, y si él logra entrar en distintos segmentos que no eran típicamente kirchneristas", apuntó el analista. Y agregó: "Por el momento la reacción del espectro político peronista ha sido positiva, la mayor parte de los gobernadores peronistas lo saludaron y apoyaron. ¿Esto pone en jaque al peronismo alternativo? Habrá que verlo", cuestionó.

A.G./M.C.