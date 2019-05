Schiaretti le cerró la puerta a Cristina: "Alternativa Federal va a tener fórmula propia"

El gobernador de Córdoba Juan Schiaretti defendió que espacio Alternativa Federal no sumará fuerzas con la candidatura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, sino que tendrá su propio candidato independiente del kirchnerismo y también de Cambiemos. Es decir, que el peronismo dialoguista apostará por posicionarse "fuera de la grieta", algo que les dio resultado a los postulantes de los últimos comicios provinciales.

“El peronismo federal tiene que tener una oferta propia en las elecciones", sentenció el mandatario cordobés en el programa Entre nosotros Rebeca que se emite por Canal 10.

"No comento lo que hace otro espacio político. No soy parte del kirchnerismo. (Alternativa Federal) va a tener fórmula propia. No vamos a formar parte de ni de una alianza con el kirchnerismo o Cambiemos. Vamos a presentar candidato en las elecciones presidenciales", aseveró Schiaretti. Esa estrategia electoral fue la que le dio resultado a él para conseguir su categórica reelección a la gobernación de Córdoba el pasado 12 de mayo.

El gobernador anticipó que el candidato lo elegirán "entre todos" antes del 22 de junio, cuando cierran las listas. "Hay que bajar la ansiedad. Falta un mes, que en tiempos de Argentina es un siglo", remarcó, para luego reiterar que su lugar es el que le asignaron los cordobeses, y que "nadie le propuso nada", en referencia a una candidatura a nivel nacional.

No comento lo que hace otro espacio político. No soy parte del kirchnerismo. (Alternativa Federal) va a tener fórmula propia, dijo Schiaretti

Después del anuncio de Fernández de Kirchner el sábado 18 de mayo, Schiaretti expresó que no opinan sobre las decisiones de otras fuerzas políticas y avanzó en su intento de ampliar el peronismo no kirchnerista: “Estamos trabajando en la construcción de una Alternativa Federal y esta construcción va a tener una representación en las próximas elecciones”. “Nadie se esperaba esta movida, fue audaz, y se da justo cuando estábamos por empezar a definir roles y otorgarle más protagonismo al espacio”, dijeron desde el entorno del gobernador tras la postulación de "los Fernández".

Schiaretti tampoco quiso referirse al oficialismo: "Evaluar la gestión de (Mauricio) Macri es algo que tienen que hacer los argentinos. Mi responsabilidad es tener una relación constitucional correcta con el gobierno nacional, que es lo que he hecho".

El gobernador de Córdoba Juan Schiaretti apuesta por la tercera vía.

"El Presidente no me llamó para pedirme alianza. Me dijo que me va a convocar seguramente esta semana. No voy a hacer yo el que la haga público, por respeto institucional. Me llamó para hablar de los puntos que él dijo y no sé qué otras cosas. No creo que me llame para tentarme para alguna cosa", indicó.

"Argentina va a salir solamente si hay un gran acuerdo nacional que establezca políticas de estado. No se puede estar refundando el país cada cuatro años, porque en veinte años vamos a estar en el mismo lugar. Hay que hacer sí o sí acuerdos con todos los sectores", analizó el mandatario.

B.D.N.