Bomba política: Cristina Kirchner anunció fórmula como vice de Alberto Fernández

La expresidenta Cristina Kirchner anunció este sábado que el exjefe de Gabinete Alberto Fernández será precandidato a presidente y ella lo acompañará en la fórmula como postulante a vicepresidente.

"Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a Presidente y yo como candidata a vice para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO)", confirmó la senadora nacional través de un mensaje que difundió en redes sociales.

"Nunca me desvelaron los cargos políticos, ni tampoco fueron mi principal motivación. Tal vez porque pertenezco a una generación que no buscaba un lugar en las listas, sino un lugar en la historia", inició el comunicado Cristina, en un mensaje, de poco más de 12 minutos, titulado "En la Semana de Mayo, reflexiones y decisiones. Sinceramente Cristina".

En cuanto a su compañero de fórmula, que según informó Radio Mitre confirmó el comunicado de Cristina, destacó: "Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años y es cierto con quien tuvimos también diferencias. Tan cierto como que fue jefe de gabinete de Néstor durante toda su Presidencia y lo vi junto a él decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno".

"Esta fórmula que proponemos estoy convencida de que es la que mejor expresa lo que en este momento en la Argentina se necesita para convocar a los más amplios sectores sociales y políticos y económicos también no sólo para ganar una elección sino para gobernar", sostuvo la exmandataria.

Tras indicar que "la situación del pueblo y del país es dramática", sostuvo que habrá que "gobernar una Argentina otra vez en ruinas con un pueblo otra vez empobrecido".

"La coalición que gobierne deberá ser mucho más amplia que la que gane las elecciones", enfatizó la expresidenta, quien subrayó que "los dirigentes debemos dejar de lado las ambiciones".

Cristina Kirchner pidió "representar con compromiso el interés nacional" y señaló: "no se trata de volver al pasado ni de repetir lo que hicimos entre 2003 y 2015".

"El mundo es distinto y el país también", enfatizó Cristina Kirchner, quien planteó dar "nuevas respuesta a los nuevos desafíos".

La candidatura de Cristina Kirchner llega a días del inicio del primer juicio oral contra la expresidenta por la supuesta corrupción en la obra pública de Santa Cruz. El caso había despertado una fuerte polémica por una medida de la Corte Suprema que generó incertidumbre sobre la postergación del juicio, que finalmente se confirmó para este martes 21 de mayo.

Ante la decisión de CFK de postularse a vicepresidenta, otro de los candidatos a presidente dentro del kirchnerismo, Agustín Rossi, decidió bajar su candidatura presidencial para acompañar a la fórmula Fernández-Kirchner.

Sobre el sorpresivo anuncio, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, aseguró: "No me corresponde analizarlo, yo no voy a opinar del tema, lo que importa es que en octubre podamos oponer a este gobierno un camino de salida, no seguir hablando de la grieta".



ED