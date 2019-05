Alberto Fernández: "Voy a acompañar a Cristina Kirchner a Comodoro Py"

Alberto Fernández vive días frenéticos. Dos días después de confirmar su candidatura presidencial junto a Cristina Fernández de Kirchner como vice, este lunes 20 de mayo viajó a Santa Cruz para homenajear a Néstor Kirchner y aseguró que el martes acompañará a la exmandataria en el inicio juicio por la causa Vialidad, que investiga el direccionamiento de contratos de obras públicas durante el Gobierno anterior. El dirigente opinó que "hay que revisar las barbaridades de las causas" contra la senadora de Unidad Ciudadana.

"Vamos a ir a Santa Cruz, un viaje que ya tenía planificado. Ahí vamos a estar en varias actividades con Alicia Kirchner. El martes estaré volviendo de Santa Cruz y voy a la mañana a acompañar a Cristina", confirmó Fernández en declaraciones radiales a El Destape. "Estamos organizando todo, porque hay una gran demanda de medios y de entrevistas en el interior del país", agregó.

El precandidato presidencial contó: "Me alegró mucho ver la cantidad de gobernadores que elogiaron la idea de la fórmula que propusimos con Cristina, eso me dio tranquilidad porque aparecieron muchos nombres que en otros tiempo estaban asociados a Alternativa Federal como (Rosana) Bertone; (Juan) Manzur; (Domingo) Peppo; (Gustavo) Bordet; (Sergio) Casas y (Gerardo) Zamora. Alternativa Federal ha quedado circunscripto a dos gobernadores que son (Juan) Schiaretti y (Juan Manuel) Urtubey y a dos candidatos que ni siquiera sabemos si están en ese espacio: Sergio Massa y Roberto Lavagna".

Audio: Gentileza El Destape

Fernández también criticó la gestión de Cambiemos: "(Mauricio) Macri ha desarrollado una política que consistía en deteriorar el consumo, creyendo que haciendo eso y conteniendo la circulación monetaria, con su lógica económica neoliberal, iba a resolver el problema inflacionario. Lo cierto es que lo único que hizo fue destruir el sistema económico argentino porque en un país donde se consume el 75% de lo que se produce, cuando bajás el consumo durante 4 años consecutivos, terminás afectando fuertemente la producción y cuando pasa eso se afecta el empleo y conducís a miles de personas a la pobreza".

El dirigente remarcó: "El mayor problema que tenemos es que la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue tomada por un Gobierno constitucional y tomada con el FMI, que no acepta quitas. Hay que dar un debate con los acreedores". Ante esto, concluyó: "Es casi el dispendio de un borracho lo que ha pasado; es un loco que se puso a gastar plata como un condenado".

Contra la reforma constitucional. Fernández descartó también la idea de una eventual reforma constitucional y aclaró que Cristina plantea una revisión de las instituciones en general. "Lo que dice es que hay que revisar cómo funcionan las instituciones porque no están funcionando bien. Eso es un dato de la realidad. Macri este año clausuró el Congreso y gobierna por DNU. Y esto antes lo hicieron otros. Hay cosas que debemos revisar cómo funcionan. Pero la verdad es que no hace falta impulsar ninguna reforma constitucional", señaló el dirigente en otra entrevista, brindada al diario Ámbito Financiero.

"En la escala de prioridades de la Argentina del presente la reforma constitucional no es un problema. Yo, además, Alberto Fernández en particular, tengo mucho apego a la Constitución Nacional de 1853. Y no creo que sea el problema de la Argentina", completó el precandidato, que sin embargo cuestionó decisiones de sectores del Poder Judicial como "pensar que na persona tiene que estar detenida porque se puede desapoderar de sus bienes, cuando en verdad para eso existe la inhibición general de bienes, hasta que alguien debe estar detenido porque si hay una sentencia de primera instancia que condena hay una presunción de culpabilidad".

F.D.S./FeL