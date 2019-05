Alternativa Federal busca que no haya salidas de dirigentes

por Federico Águila

La sorpresa por la fórmula presidencial descolocó tanto a la mayoría de los dirigentes kirchneristas como a la Casa Rosada. Mientras en el Gobierno ya pusieron en marcha la estrategia electoral para enfrentar en la campaña a la dupla Fernández-Fernández, el espacio de Alternativa Federal que busca convertirse en la tercera opción frente a la polarización entre kirchnerismo y macrismo quedó descolocado. Sin Cristina Kirchner como la figura principal, muchos de los gobernadores y dirigentes que se mostraban más cómodos en la tercera vía (como Sergio Massa) ven que la figura de Alberto Fernández ya no representa un obstáculo insalvable para formar parte del kirchnerismo.

El salteño Juan Manuel Urtubey fue el único que salió a ratificar ayer su pertenencia a Alternativa Federal. “No estoy hablando con Alberto (Fernández), y sigo en carrera presidencial en el espacio Alternativa Federal”, ratificó el salteño, quien consideró que la dupla de los Fernández “es parte del pasado. Cristina tiene mucho que explicar”.

Roberto Lavagna evitó pronunciarse públicamente como una forma de ignorar el anuncio que ayer copó todas las miradas. Sin embargo, cerca del ex ministro de Economía buscaron transmitir que la candidatura del espacio kirchnerista ratifica que Alternativa Federal puede convertirse en la tercera vía entre Macri y Cristina.

De parte del gobernador Juan Schiaretti, quien hace solo una semana obtuvo un aplastante triunfo en Córdoba y muchos lo colocaban como el armador del peronismo no kirchnerista, siguieron con la misma línea de Lavagna de guardar silencio. Cerca del gobernador señalaron, sin embargo, que siguen trabajando en la construcción de Alternativa Federal para que tenga representación en las elecciones de octubre.

La definición de Sergio Massa será la que marque el rumbo de este espacio en los próximos días. El tigrense se mostró sorprendido ayer por la mañana cuando lo entrevistaron por radio Mitre y le contaron sobre el anuncio de la fórmula que lleva a Alberto Fernández como candidato a presidente. Mientras en el kirchnerismo vienen repitiendo hace varios días que “Massa está con nosotros”, lo cierto es que el dirigente en público dice otra cosa, siempre que lo consultan. “Soy más candidato a presidente que ayer, porque creo que la etapa que viene en la Argentina necesita de un liderazgo con capacidad de diálogo, con equipos de gestión y una mirada amplia sobre los problemas de Argentina”, fue su respuesta.

La posible salida de Massa del peronismo alternativo significaría un fuerte golpe para un espacio que todavía no termina de definir la candidatura de Lavagna y que sufre, según los sondeos electorales, la fuerte polarización entre Cambiemos y el kirchnerismo.

Una cumbre en pie

La invitación que cursó el cordobés Juan Schiaretti a Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto para juntarse esta semana por ahora sigue en pie. La idea del gobernador cordobés es transformarse con esa foto en el armador de Alternativa Federal, mostrar que la tercera vía sigue adelante y sus candidatos están fortalecidos. Antes del encuentro, que sería en la Ciudad de Buenos Aires, Schiaretti podría concretar una reunión mano a mano con Lavagna, quien formalmente todavía no fue invitado. “Roberto todavía no le dijo a ninguno de los referentes del espacio que finalmente se decidió a competir. Casi ni habla con nosotros”, se queja uno de los presidenciables del peronismo no kirchnerista. A la reunión también podrían sumarse el gobernador santafesino, el socialista Miguel Lifschitz, y Margarita Stolbizer. Por ahora, Schiaretti esperará para sumar a los otros mandatarios del PJ

que están trabajando en las elecciones en sus provincias.