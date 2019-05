Ya cuentan a Massa dentro del espacio y lo ven como candidato en la Provincia

por Rosario Ayerdi

“Espero que no me defraude”, dice Alberto Fernández. Habla de Sergio Massa, con quien está negociando su pase a las filas de Unidad Ciudadana. “Trae las alternativas que te dejen cómodo y tranquilo para sumarte”, le dijo el ahora candidato presidencial en una de las primeras conversaciones que mantuvieron. Las charlas continuaron, tanto que Fernández asegura que el tigrense ya es parte del espacio. En estos diálogos, nunca le advirtió que él sería quien encabece la fórmula y no Cristina Kirchner. Por ello, al hacerse pública la estrategia kirchnerista, se intercambiaron mensajes y quedaron en volver a juntarse en las próximas horas.

Antes de que Massa le dé las opciones, el flamante candidato presidencial del kirchnerismo le confesó que a él le gustaría verlo como postulante a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero Massa se resistía. Hasta el viernes a la noche creía que Cristina podía no competir, por lo que se entusiasmaba con ser candidato presidencial del amplio frente electoral al que convocó la ex mandataria.

“Avanzabamos dos pasos y retrocedíamos uno”, cuentan cerca de Fernández sobre las negociaciones. Pero días atrás, Massa se terminó de comprometer con su ex jefe de campaña de que se jugaría su futuro electoral dentro de la alianza K.

Escenarios. “Voy de presidente”, respondió ayer Massa a los más de cien contactos que le preguntaron sobre qué hará ahora. Pero no respondió por qué espacio. “No me va a defraudar”, vuelve a repetir Fernández que insiste con que, si decide ser candidato presidencial, será en una interna contra él y no en Alternativa Federal.

Los dirigentes que Massa aún conserva en la provincia de Buenos Aires lo presionan no solo para competir con un peronismo unido, sino también para que lo anuncie en los próximos días. Incluso le recomendaron hacerlo el 25 de mayo.

El tigrense cree que si finalmente anuncia su giro, lo hará cerca del cierre de listas (22 de junio) ya que usará estas semanas para sumar la mayor cantidad de adeptos posibles con distintas recorridas. “Y si hay foto, será con Cristina”, respondía Massa. Algunos intendentes peronistas querían tenerlo el 25 de mayo en Merlo. Inaugurarán el “Parque Nacional Néstor Kirchner” y está invitado, pero esquivará la visita. Ahora que la expresidenta será la postulante a vicepresidenta, una foto con Alberto Fernández es más sencilla de explicar.

Antecedentes. Fernández y Massa se conocieron cuando éste último asumió como director de la Anses, en 2002. Cuando Alberto Fernández dejó la jefatura de Gabinete, lo reemplazó Massa. Se reencontraron en 2013, cuando Alberto se sumó sobre el final a la campaña para las elecciones legislativas en las que le terminaron ganando al Frente para la Victoria.

Alberto también fue el responsable de la campaña de 2015 en la que el tigrense compitió como candidato presidencial. Después de los comicios que ganó Mauricio Macri, Fernández no compartió el viaje a Davos que hizo Massa junto al Presidente y la aprobación de varias leyes que necesitaba Cambiemos. Terminó alejándose del espacio, pero nunca dejaron de hablar. “Massa no tiene que jugar contra él, tiene que jugar con él”, dice ahora un dirigente que los conoce a ambos que descarta que compita en una interna y cree que terminará como postulante a la gobernación.