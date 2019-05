La nueva carta de Massa a Macri quedó opacada por el anuncio de CFK

El anuncio de Cristina Kirchner de que será candidata como vicepresidente compartiendo fórmula con Alberto Fernández eclipsó la nueva carta del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, al Presidente, Mauricio Macri, en la que le reclamó que "el diálogo desapareció completamente de la agenda del Gobierno" y le pidió que "reconozca su fracaso".

El tigrense sabía del anuncio de CFK, pero estaba al aire en el programa Sábado Tempranísimo de Radio Mitre, para hablar de su nueva carta a Macri cuando el tema Cristina explotó y tuvo que referirse a la posibilidad del diálogo con Alberto Fernández. "Noo puedo hacer especulaciones con eso", dijo saliendo del paso.

"Tengo respeto por Alberto, la etapa que viene necesitará mucho diálogo y me van a encontrar en ese camino. Alberto trabajó mucho alrededor de nuestro espacio y tenemos una mirada crítica. No creo que haya cambiado respecto de muchas cosas que hizo el gobierno anterior, y eso no cambia", apostó el también ex Jefe de Gabinete de Cristina.

A principios de mayo, el Gobierno arrancó con la iniciativa para firmar un acuerdo de 10 puntos con la oposición y, tras algunas reuniones con gobernadores que encabezó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, la convocatoria se fue diluyendo con el tiempo y se perciben nulos avances. Ante este escenario, uno de los líderes de Alternativa Federal le escribió al mandatario para reclamarle por la demora y pedirle "un diálogo real".

Massa, duro: quiere "autocrítica" de Macri y "reunión abierta, no bilaterales"

En ese sentido, Massa recordó que el miércoles 8 de mayo ya le había contestado a Macri el decálogo de buenas intenciones, pero ante lo no respuesta luego de 10 días, le volvió a escribir para reiterar su pedido: "No sólo no he recibido respuesta, sino que el diálogo desapareció completamente de la agenda del Gobierno. No quiero pensar que se trató de una burda estrategia de marketing y propaganda electoral. Tampoco quiero pensar que fue una operación para contentar al Fondo Monetario Internacional en su cuarta revisión".

"Señor Presidente, lo invito, ya por tercera vez, a considerar la convocatoria a un diálogo real, amplio e inclusivo, un debate con garantías de transparencia, participación igualitaria y carácter abierto. El país no puede esperar una próxima carta", concluyó el tigrense, que anteriormente le recalcó los cinco puntos que propone para llegar a un acuerdo.

Entre sus propuestas, pide que Macri "reconozca su fracaso y las graves consecuencias de sus decisiones y políticas. El diálogo necesita un diagnóstico real y sincero de la crisis que atraviesa el país y eso le exige, indefectiblemente, una dosis de autocrítica".

Asimismo, reclamó por un calendario de reuniones y una agenda clara que también incluya a los líderes sindicales, empresariales y sociales. "Que determine y haga público un calendario de reuniones, con fechas, temas y actores. No hay diálogo real sin una agenda clara, sin un cronograma", señaló.

"Que incluya en la convocatoria a todos los actores políticos. El diálogo tiene que ser abierto, sin exclusiones, y con reuniones conjuntas, no bilaterales a puertas cerradas. Hay que dejar las diferencias y prejuicios atrás y poner por delante la patria. Argentina necesita un diálogo real, amplio e inclusivo", agregó.

Bomba política: Cristina Kirchner anunció fórmula como vice de Alberto Fernández

"Que convoque, también, a los líderes y representantes sindicales, empresariales y sociales. Ellos tampoco pueden quedarse fuera de este diálogo; no cuando hay dos dígitos de desocupación, una crisis industrial sin precedentes y una pobreza superior al 30%. Todos debemos comprometernos con el diálogo y sentarnos en una mesa para pelear por la patria", añadió.

En esa línea, también pidió incluir entre los temas para el acuerdo a "cuestiones como el aumento de la pobreza, la falta de empleos y salarios de calidad, la grave situación de los jubilados y la emergencia de las PYMEs".

"Que incluya temas fundamentales y urgentes a los puntos a discutir. Su decálogo de buenas intenciones eludía cuestiones como el aumento de la pobreza, la falta de empleos y salarios de calidad, la grave situación de los jubilados y la emergencia de las PYMEs. Ninguno de estos temas puede faltar en la discusión de un acuerdo económico y social. Su decálogo ponía el foco en el proceso electoral y en satisfacer a los mercados, pero este acuerdo debería estar centrado en medidas inmediatas y urgentes para resolver la grave situación económica y social de la mayoría de los argentinos", aseguró.

La carta de Massa a Macr

ED